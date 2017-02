Ok

Fapados márkát indít a Volkswagen

2019-ben érkezik a VW Daciája

Régóta érik már a gondolat a VW konszernnél, hogy egy belépő szintű, low-cost márkát akar indítani. Most úgy tűnik, hogy 2019-ben elindul az új almárka.

Állítólag 3 millió forint alatt lesz elérhető a Volkswagen által indított új márka első kompakt modellje, amely az ötös Golf alapjain nyugszik

2012-ben vetődött fel először, hogy a VW csoport egy új, alacsony árfekvésű márkát hoz létre. A legtöbben eddig ezt a Skodában látták, azonban a csehek modelljei generációról-generációra egyre jobb minőségűek és egyben egyre drágábbak. Ennek megfelelően folyamatosan szűkül az az árkülönbség, ami korábban tapasztalható volt a két márka között.

Dr. Frank Welsch, a VW fejlesztési vezetője elmondta, hogy a Renault és Dacia mintájára ők is egy 3 millió forint alatti modellt akarnak létrehozni. Az ötös Golf alapjául szolgáló PQ35 platformra épül majd az új kompakt, amely mellett egy közepes méretű SUV is megjelenhet. Elsőként a Lavida szedánt eddig is kedvelő Kínában és a fejlődő országokban kívánnak piacra lépni.

