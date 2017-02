4,5 másodperc alatt gyorsul az ultrakönnyű karosszériás Alpine

Ok

Második generációjába lépett a Mini városi crossovere, a Countryman. Hazai viszonyok között ismertük meg, autóztunk is sokat vele.

Elkészült az új Alpine sportkocsi, sokáig húzták vele az agyunkat, de a kész A110 sokat ígér. Nagyon könnyű karosszériát és turbós motort kapott, az eredmény egy Porsche Caymant alázó gép.

Volt idő, amikor nem is hihettük, hogy az Alpine valóban feléledhet, a Caterhammel való szakítás után mégis feltámadni látszott a márka. A Renault végül sikeresen újjáélesztette a sportkocsit, az A110 immár végleges formájában pózol. A legutóbbi tanulmányautótól végül nem tér el túl sokban, épp csak a szükséges változásokon esett át, mint például a tükrök utcán is használhatóra történt cseréjén. A forma hűen tükrözi az ős Alpine sportkocsit, az első dupla fényszórók formája pompásan sikerült, ahogy az autó sziluettje is, mindezt az eredetihez hasonló kék fényezéssel koronázták.

Az információk halmaza még messze nem teljes, de a Genfi Autószalon előtt annyit azért elárultak, hogy a középre épített 1,8 literes turbós négyhengeres motor 250 lóerőt teljesít. Emellett a 0-100-as sprint ideje csupán 4,5 másodperc, amit a szuperkönnyű alumínium karosszériának köszönhet. Azt már csupán pletykákból hallani, hogy az ülései egyenként alig nyomnak többet 13 kilónál, a kocsi önsúlya pedig valahol 1 tonna környékén mozog. Ennek tekintetében a Porsche Caymannak esélye sincs, főleg, ha megérkezik a Renault Sport által tuningolt Alpine A110 RS 300 lóerős teljesítménnyel.

