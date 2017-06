Ok

Minden idők legerősebb 911 Turbo S sorozata készül

500 darab készül a 27 lóerővel erősebb 911 Turbo S-ből

A Porsche Exclusive, mostantól Porsche Exclusive Manufaktur. A döbbenetes változást néhány aranyszínű Porsche 911 Turbo S-sel ünnepli a gyár.

Az Exclusive center névváltoztatását exkluzív szériával is kell ünnepelni. 500 darab készül az arany 911 Turbo S-szupersportautókból

Aranyba borult, az alapmodellnél erősebb limitált szériát mutatott be a Porsche. Ez a 911 Turbo S Exclusive Series, ami a Porsche Exclusive centerének átnevezését hivatott ünnepelni. Az új név nem más, mint Porsche Exclusive Manufaktur. Váó! Nem tűnik nagy változásnak, a német prémium árkának viszont úgy látszik sokat jelent, ha egy 500 darabos egyedi 911 szériát szánnak az eseménynek. Az új név természetesen az arany fényezésű szupersportautókon is feltűnik majd, továbbá karbon versenycsíkok különböztetik meg őket a hagyományos társaktól. A fekete snassz, így inkább a puritán szénszál sötétjét használták kontrasztszínnek, amit az új 20 colos versenyfelnik, a szoknya és a légbeömlők is megkaptak. Szárnyát a Turbo Aerokit csomagból választották.

Kontrasztként szénszál borítást használtak, amit a versenycsíkok és a légbeömlők is megkaptak

A beltér szintén egyedi, számozott plakett van, uralkodó anyag az alcantara és a perforált bőr, ahogy megszokhattuk. Természetesen a karbon is beszivárgott az utasok elé, ahogy a külső arany színe is az elektromosan állítható sportüléseken és a varrásokon. Motorterében egy, a hagyományosnál 27 lóerővel erősebb 3,8 literes, hathengeres, biturbó boxermotor dolgozik, ami így már 607 lóerős. A megállásról kerámia fékrendszer, a vezethetőségről összkerékkormányzás gondoskodik, a Sport Chrono csomagról nem is beszélve.

Nem csak különleges autót, de egy egyedi táskaszettet és karórát is veszünk a limitált 911-esekkel együtt

Na, ilyen soha nem lesz a Porsche feketelistásainak garázsában, de más is siethet, aki le akar csapni egy arany turbósra, hiszen mindössze 500 darab készül. Ha ettől valaki jobban megkívánná, jár az autóhoz passzoló Porsche Design karóra és egy teljes poggyász- és táskaszett. Egy ilyen autóba a bepakolás is legyen stílusos, nem igaz?

