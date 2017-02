Újfent egyküllős kormánnyal jön az új Citroën

A C-Aircross tanulmány különös megoldásaival a márka következő SUV-ja lehet

Tanulmányautót hoz a Citroën Genfbe, a C-Aircross külsőre már nem annyira szokatlan, inkább a belső megoldások furcsák, de nagy részét szeretnénk.

A C-Aircross tanulmány külseje nem meglepő, a márka több modellje fut már hasonló arccal, a Genfi Autószalonra érkező koncepció a márka következő szabadidő-autóit vetíti előre

Újabb tanulmányautót mutat a Citroën, a C-Aircross nem csupán egy újabb autó, a márka több hasonló SUV modellt tervez a jövőben. Már csak azért is különös, mert lényegében már ismerős, a C4 Cactus és az új C3 is visszaköszön benne, igaz, azoknál emeltebb, magasabb felépítéssel. Utóbbihoz áll közelebb, a C3-nál csak néhány centivel hosszabb, 4,15 méter, szélessége megegyezik vele, magasságban viszont 16 centivel nő fölé (vélhetően műszakiságukkal is rokonok). Megjelenésében egészen hasonló, bár tanulmányhoz hűen túlzó, valamint az első lökhárító aktív légterelői is friss újítások.

Egyküllős multikormány, műszereket váltó head-up display, 12 colos érintőkijelző középen és vezeték nélküli mobiltöltő jellemzi a belteret, meg persze a Citroëntől már mondhatni megszokott formavilág

A C-Aircross nem csak a külsejével, belterével akarja igazán lenyűgözni a közönséget, több érdekes megoldást alkalmaztak. Az Alcantara kárpitozás csak a kezdet, a formák játékosak, de elegánsak is egyben, a műszerfalon nincsenek normális műszerek, a kormány mögött head-up display vette át a helyét. Ha már kormány, a veterán Citroënekből ismert egyküllős megoldás köszön vissza az új tanulmányban, csak alul kötődik a karima a kormány közepéhez, de a multimédia kezeléséhez gombokat is helyeztek rá. Középen egy 12 colos érintőképernyő uralja a teret, amit a panoráma üvegtetőn keresztül besütő napfény világít be. A Citroën utóbbi autóihoz képest nincs túlságosan elszállva a C-Aircross, teljesen hihető a márkát tekintve, hogy közel áll egy hamarosan megjelenő új modellhez.

Elöl aktív légterelőkkel, a hátsó oszlopon fényáteresztő redőkkel, a tetőn pedig panorámaüveggel érkezik a C-Aircross

