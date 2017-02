Ok

Már Prágában is van Rolls-Royce kereskedés, amely össze is hívta a régió néhány újságíróját, hogy a Magas-Tátrában próbáljuk ki autóit.

800 lóerős az új Yenko Camaro

A legendás Yenko Camaro egy apróbb sorozat erejéig visszatér

A Yenko volt a Camaro „Shelby kiadása” a 60-as évek végén. Don Yenko akkoriban őrületesnek számító erőt hozott ki az ikonikus izomautóból, most a legújabb Camaróval idézik meg.

Az új Yenko Camarót egy New Yersey-beli tuningcég készíti, a külső az eredetihez hasonló matricázást és púpos motorháztetőt, valamint 20 colos felniket kap

A Camaro talán legismertebb verziója az 1969-es szimpla körlámpás, nagy maszkos kivitel, Don Yenko akkoriban ezt hergelte fel és látta el saját nevével. A 6,6 literes V8-ast kevésnek találta, így a Corvette 7,0 literes blokkját pattintotta a Camaróba, ráadásul 450 lóerőig hergelte. Ennél durvábbat akkor nem kínált senki, ahogy most sincs erősebb a frissen megjelent Yenko Camarónál. Igaz, nem gyári, a New Jersey-ben működő Specialty Vehicle Engineering kínálja az LT1-es Camaróhoz az átalakítókészletet. Mivel hasonlóan brutális a jelenlegi kínálathoz képest, még Don Yenko is büszke lenne rá, hogy visszahozták rajta a nevét.

A 6,8 literesre növelt V8-as kompresszorral 800 lóerőt és 1015 Nm nyomatékot teljesít

50-nél többet nem terveznek átalakítani, az ára 40 ezer dollár, a donor Camaróval együtt több mint 18 millió forintba kerül

A Camaro 6,2 literes V8-as blokkját 6,8 literesre fúrják fel, továbbá egy 2,9 literes kompresszorral fejelik meg. Az eredmény 800 lóerő és 1015 Nm a hátsó kerekeknél, amivel még a Dodge Challenger Hellcatre is bőven rálicitál. A Camaro ugyanakkor olcsóbb, bár a 40 ezer dolláros átalakítást, továbbá a közel 26 ezer dolláros donorautót számolva nagyjából ki is jön a Dodge ára. Az átalakítás további lépcsőiben az eredeti Yenkoéhoz hasonló púpos motorháztetőt kap, de nem üvegszálból, hanem karbonszálas műanyagból, továbbá hímzett fejtámlákat, új szőnyegeket és 20 colos felniket is.

Az 1969-es Camaro Yenko kivitele 450 lóerőt teljesített az akkori Corvette 7 literes blokkjának jóvoltából

