Sárgával fagyaszt az i8 Genfben

BMW i8 Protonic Frozen Editions

A sárga és a fekete fényezések csatlakoznak a BMW i8 így is 10 színből álló palettájához. A két új szín a Genfi Autószalonon debütál majd.

Végül is mindegy mibe öltöztetik, a BMW i8 minden színben vadító és futurisztikus sportautó

További két árnyalattal bővül a BMW i8 színpalettája. Különleges limitált kiadással készülnek ugyanis a Genfi Autószalonra. A sárgába és feketébe öltöztetett hibrid sportautók a Protonic Frozen Black Edition és az i8 Protonic Frozen Yellow nevet kapták, értelemszerűen az első teljesen feketébe borul kívül-belül, utóbbi pedig a sárgát részesíti majd előnyben. Velük már összesen 12 színben lesz elérhető a 357 lóerős összteljesítményt és 569 Nm nyomatékot leadó háromhengeres hibrid BMW.

Sárga és fekete i8-asok állnak majd a genfi standon. A képek alapján enyhén matt fényezések

Már a küszöblécek tudatják velünk, hogy nem egy hétköznapi i8-ban ülünk

Bemutatásakor csupán 4, később az Individual színek csatlakozásával további 6 szín vált elérhetővé az i8-hoz. A hibridrendszer változatlan marad, viszont a beltér sárga varrásokat és egyedi küszöbléceket kap majd, ami magán viseli a fagyosságra utaló Protonic Frozen jelölést is. A limitált sorozatnál enyhe felárral is számolni kell, az alapmodell itthon 43 568 000 Ft alapáron. Végezetül mi szólhatna jobban egy ilyen laza kiadáshoz, mint Wiz Khalifa örökzöldje. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.

dXNlcmRiX2lkPTQ0Jmd5YXJ0bWFueT1ibXc=

Hirdetés

A cikk galériája