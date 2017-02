Ok

Máris vezethettük a 7-es Golf frissített változatát a legújabb TSI-vel, erős GTD és GTI változatban is, kombit és ferdehátút egyaránt.

Saját fejlesztésű motorokkal frissíti kínálatát a Jaguar. Az XE, az XF és az F-Pace kap a négyhengeres benzines és dízelmotorokból, lesz duplaturbós is

Ritkán tudunk egy versenyautóról tesztet írni. Most mégis más a helyzet, neveztem a Kakucs Ring Kupára egy kupás Astrával, és élveztem!

Szerdától az egyik üzemanyagból olcsóbban tankolhatunk

Csökken a dízel ára, marad a benziné

Míg az elmúlt hetekben emelkedtek az üzemanyagárak, most némi áresés következik, de csak a gázolajnál.

Ettől nem lesz érezhetően olcsóbb az autózás, mégis kedvező hír, hogy szerdán nem emelkednek az üzemanyagárak, a dízelnél még némi áresés is jön

Februárban eddig csak emelkedést tapasztalhattunk az üzemanyagáraknál, előbb a gázolaj, majd a benzin esetén is. Most azonban nem csupán megáll a drágulás, még némi árcsökkenés is jön. A Holtankoljak.hu információi szerint e hét szerdán literenkénti 2 forinttal csökken a gázolaj, marad azonban a benzin ára. A két üzemanyagért fizetendő összeg így közelít egymáshoz, a dízel literára literenkénti 375 forintra csökken, a 95-ös benziné 373 forint marad. Legalábbis átlagár szerint.

Mivel azonban az egyes töltőállomások között igen jelentős, akár literenkénti 50 forintot is elérő árkülönbségek adódhatnak, a különböző helyek között még az üzemanyagok ársorrendje is könnyedén felcserélődhet. A benzin és a gázolaj között tapasztalható jelenlegi szerény árdifferencia azt eredményezi, hogy van ahol az egyik, van ahol a másik üzemanyag kerül többe. Tankoláskor tehát nem árt figyelni, nem is elsősorban arra, hogy szerdától hajszálnyit olcsóbb a gázolaj, hanem arra, hogy az autópályák mentén sokkalta drágábbak a kutak, mint a kisebb forgalmú, kevésbé frekventált helyeken.

