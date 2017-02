Ok

100 kWh-ás akkupakkal érkezhet az első villany Volvo

Hivatalos: 2019-ben jön az első elektromos Volvo

A Volvo jóváhagyta, hogy első dedikáltan elektromos modelljük két év múlva érkezik, akár 100 kWh-ás akkumulátorcsomaggal.

Már több plug-in hibriddel is rendelkezik a Volvo, tisztán elektromos autójuk azonban egyelőre még nincs

Az már korábban is felmerült, hogy 2019-re jöhet az első elektromos Volvo. Mats Anderson, a Volvo elektromos hajtásaiért felelős vezetője, a San Diego-i SAE 2017 eseményen ismét megerősítette ezt. Szerinte is két év múlva érkezhet a svéd márka első teljesen elektromos sorozatgyártott modellje. Hogy milyen formában, az még nem ismert, nem kizárható, hogy egy jelenlegi modell kapja a villanyhajtást, de az sem, hogy egy teljesen új modellel bővül a paletta.

A villanyautó bevezetéséhez állítólag egy teljesen új, úgynevezett Modular Electrification Platform (MEP) padlólemezt fejleszt a Volvo, amit 450 kW (612 LE) teljesítményhez terveztek. Akkumulátora akár 100 kWh-ás is lehet. A Volvo ambícióiról, miszerint nem bajlódnának tovább a dízelekkel, hanem hibrid hajtásokkal váltanák ki azokat, már korábban is írtunk. Úgy látszik, jó úton járnak a svédek, hogy ezt meg is valósítsák, persze a biztonságot mindig szem előtt tartva.

