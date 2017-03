Franciaágyas V-osztály készült Genfre

Horizon néven frissül a Mercedes lakóautója

Akár 5 személynek is teljes értékű alvóhelyet ad a Mercedes-Benz V-osztály Marco Polo Horzion. Igazi társ lehet a túrázásokhoz.

Szinte már hagyomány a Westfalia tetős V-osztály. Genfre iktatták be a frissítést

A Genfi Autószalonra frissül a Mercedes-Benz V-osztály lakóautó változata. A korábban csak Marco Polo névre hallgató, a legendás T1 Westfalia Volkswagenhez hasonlóan bővíthető tetős V-osztály már akár 7 személyes is lehet, ágyat 5 embernek biztosíthat; Horizon utóneve különbözteti majd meg a korábbi modellektől. A guruló otthon továbbra is tartalmaz teakonyhát, elfordítható első üléseket és öltözőrészt is. Az ablakokra függöny kerül, hogy az alsó szinten is nyugodtan aludhassanak az immáron háromszemélyes franciaágyon, amiket a második üléssorból alakíthatunk ki. A kibővíthető tetőben újabb két személy aludhat. A korábbi Marco Polo négyszemélyes volt, most már 5 vagy 7 üléses változatok is rendelhetőek lesznek. Ha akarjuk méretes, akár hajópadlós csomagteret alakíthatunk az ülések eltávolításával.

Akár 7 személyes is lehet, üléseiből ágy alakítható. A tetőben két személy, az alsó franciaágyon akár hárman is elférnek. Mindezt a Mercedes-Benztől megszokott prémium minőségben

Persze a hajópadló, valamint a zongoralakk-borítás feláras lesz, ahogy az opciós AMG Line csomag is. Hátsó- és összkerékhajtással, háromféle dízellel (134, 161, 188 lóerő) és 7 fokozatú automata váltóval érkezik a V-osztály Marco Polo Horizon. Németországban már rendelhető, bár világpremierjét a Genfi Autószalonon tartja.

Kívül alig látszik, hogy ez a V-osztály valójában egy lakóautó. Lakóautókhoz mérten kompakt méreteivel minden városba behajthat

dXNlcmRiX2lkPTQ0Jmd5YXJ0bWFueT1tZXJjZWRlcy1iZW56

Hirdetés

A cikk galériája