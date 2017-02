Ok

Dubrovnik kanyargós hegyi útjain turbós benzinesével és turbódízelével is vallott a vadiúj Nissan Micra. Mókás, színes egyéniség.

Biztos csak faceliftet kapott az új Yaris? A Toyota 90 millió eurót költött a szupermini fejlesztésére. Ilyen is csak a japánoknál van.

A franciák egyik erőssége továbbra is a dízelmotor. Új Scenicből szerintem az alapdízel a legjobb, pláne EDC automata váltóval. Kasztniból viszont a hosszú kell.

Erre a Mustangra vágyni fogsz!

Klasszikus Mustang modern alapokon - a tökéletes mindennapi veterán

Keverték a 2012-es Ford Mustangot az eredeti Fastback-kel, a jó arányú recept eredménye az egyik legkívánatosabb Eleanor, ami valaha felbukkant és nem Amerikában építették.

Egy eredeti Eleanor Mustangnak mutatja magát, az arányai, a részletek, minden rendben, a lemezek alatt viszont semmi sem az eredeti − sőt, alig néhány éves technikát rejt

Az öreg kontinensen is szeretik keverni a modern technikát a klasszikus, veterán külsővel, ezt a lengyel átépítést viszont még Chip Foose is megirigyelné. A Mustangclinic Európa egyik legelismertebb Ford Mustang felújítóműhelye, a gyógyszer viszont náluk is elgurul néha. Volt egy sérült, 2012-es Mustang GT-jük, meg egy 1967-es Fastback karosszériájuk elfekvőben, azt csinálták velük, ami a lehető legjobb ötlet. A kettőt vegyítve egy modern szerkezetű és technikájú veterán klasszikust építettek.

Nemes egyszerűséggel karosszériát cseréltek a 2012-es Mustang GT padlólemezén, lényegében maradéktalanul passzolt rá az 1967-es Mustang

A műszerfal 1967-ből, a középkonzol már 2012-ből érkezett, az ülések is modernek

Szerencsére szinte mindent dokumentáltak, így a 2012-es kocsi szétvágásától figyelhetjük a műveletet. Ugrott az új felépítmény, a régi karosszériát egy az egyben ráhúzták az A-oszloptól hátrafelé, a padlólemezhez és a motortérhez nem nyúltak. Az 5,0 literes Mustang blokk maradt, ráadásul a donor csupán 321 kilométert futott, így szinte még új volt. Az alap Mustang köntöse is csábító lett volna, de inkább megfejelték a Tolvajtempóból mondhatni világhírűvé vált Eleanor kiegészítőelemeivel, meg persze az eredeti árnyalatú fényezéssel és csíkokkal. Talán még kívánatosabb így, mint egy eredeti, közúton és mindennapi használat mellett is kényelmes, az egyetlen gond, hogy nagyjából háromszor annyiba kerül, mint egy új. Több mint 44 millió forintnak megfelelő összeget kérnek érte, ami tulajdonképpen érthető is, 3 évig tartott az átépítés.

Motorja a donorautó 5,0 literes V8-asa, váltója automata, a hajtás, az elektronika és minden más maradt az újból, megjelenése tökéletes, még alapkivitelben is jól mutatna

dXNlcmRiX2lkPTQ0Jmd5YXJ0bWFueT1mb3Jk

Hirdetés

A cikk galériája