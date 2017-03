Ok

Idén 45 éves a Mercedes-Benz LE306. Hogy régen nem foglalkoztak a tiszta villanyhajtással? Dehogynem! A Mercedes teherautója akár 1 tonnát is cipelhetett 100 kilométeren keresztül.

Kategória híján úgy árazták be, ahogy akarták. Szemtelenül ki is használták, a nem feneketlen tárca alját hamar megtaláljuk. Majd ledobjuk a tetőt és belevigyorgunk a világ arcába.

Péntektől ismét olcsóbban tankolhatunk

Még tovább csökken a benzin, marad a gázolaj ára

Szerda után pénteken is csak a benzin ára mérséklődik. Igaz, már az sem olyan mértékben, mint szerdán.

Péntektől még egy kicsivel olcsóbban tölthetjük a benzint

E hét szerdán literenkénti 5 forinttal csökkent a 95-ös benzin ára, ugyanakkor változatlan maradt a gázolajé. Pénteken a Holtankoljak.hu értesülése szerint ismét csak a benzin ára módosul, újfent csökken, de már csak literenkénti 3 forinttal.

Az újabb módosítással a 95-ös benzin átlagára péntektől 363 forint lesz, míg a gázolajé 377 forint marad. A két üzemanyagfajta közötti árkülönbség tehát már literenkénti 14 forintra nő. Ugyanakkor az egyes töltőállomások között azonos üzemanyagfajta esetén is komolyabb, akár literenkénti 50 forintos árkülönbségek is adódhatnak.

Tankolás kapcsán tehát tehát nem elsősorban annak idejére, hanem sokkalta inkább helyére ajánlott figyelni. Az autópályák mentén például most is találkozhatunk 400 forintot elérő literárakkal is. Igaz, az egykori − átlagár szerint 450 forint magasságában, 2012-ben adódott − csúcsárakat még a leginkább pofátlan helyeken sem közelítik meg az árak.

Hirdetés

A cikk galériája