Kompakt SUV-val rukkol elő a Volvo

Nyáron mutatkozik be a Volvo kompakt SUV-ja

A svéd gyártó szerint az egyik legsikeresebb modelljük lehet az új XC40. Rajta kívül további SUV-ok érkeznek, frissül a 40-es széria is.

Az XC40 online debütálása nyárra várható, míg a nagyközönség előtt a szeptemberi Frankfurti Autószalonon mutatkozik be

A Volvo kutatás és fejlesztés részlegének vezetője, Henrik Green elmondása alapján a svédek új kompakt méretű SUV modellje, az XC40 még az idei évben bemutatkozik. A CMA platformra épülő szabadidőautó a BMW X1 és az Audi Q3 közvetlen versenytársa lesz. Mivel ezen szegmens eladásai folyamatos növekedést mutattak, ezért úgy gondolta a Volvo, hogy ebből ők sem akarnak kimaradni. Green szerint nagy az esély arra, hogy az új modell a Volvo palettájának egyik legsikeresebb modellje lesz.

Azt is megtudtuk, hogy az XC40 debütálása után a 40-es sorozat is frissül. Elsőként a V40 modell érkezik, később pedig nem kizárt, hogy az S40 is visszatér. Ezen felül további SUV modellek megjelenése várható. Az XC40 online formában nyáron mutatkozik be, ősszel pedig a Frankfurti Autószalonon már a valóságban is látható lesz.

