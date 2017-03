Hibridként is jön az új Volvo XC60, árát is tudjuk

Világpremier Genfben: 407 lóerős hibridként és kikerülő-asszisztenssel érkezik a kisebbik Volvo SUV

Friss taggal bővül a Volvo kínálata, Európa legkeresettebb SUV-ja, az XC60 új generációja 407 lóerős T8 hibridhajtást is kap, fejlett biztonsági rendszerével akár ki is kerüli a veszélyt.

Nyolc év után váltják le az első XC60-ast. Az új olyan, mintha a nagyobb testvért, az XC90-est lekicsinyítették volna, legalábbis formailag; technikailag ugyanazt nyújtja, vagy akár még többet

Csaknem egymillió darab kelt el világszerte a Volvo XC60-ból. A svédek sikeres SUV-ja nálunk is igen keresett, több mint 3500 példányt adtak el belőle. A váltás igencsak esedékes, nyolcadik évét tölti idén az első XC60, utódja minden tekintetben követi az új Volvo irányzatot. Tekintve a külsőt, az XC90 erősen rövidített kivitelének tűnik, formaterve viszont némileg eltér. Fényszóróinak formái, és annak LED-es nappali menetfényei is valamivel másabb. Sarkosabb az XC60 orra, ugyanakkor a jelenlegi 90-es palettáról megismert jegyeket hordozza.

Az egyen Volvo belső az XC60-nak is jól áll, vezetéstámogató rendszerei a legfejlettebbek a márkánál, az új XC60 kikerüli az elé kerülő akadályt

Volvo XC60, 2017 − műszaki adatok T5 AWD T6 AWD T8 AWD D4 AWD D5 AWD Hengerűrtartalom [cm3] 1969 Hengerek, szelepek száma 4/16 Üzemanyag Benzin Benzin, elektromos Dízel Teljesítmény [LE/kW] 245/187 320/235 320(+87)/235(+65) 190/140 235/173 Nyomaték [Nm] 350 400 400(+240) 400 480 Gyorsulás [s] 6,8 5,9 5,3 8,4 7,2 Végsebesség [km/h] 220 230 230 205 220 Kombinált fogyasztás [l/100 km] 7,3 7,7 2,1 5,2 5,5 Károsanyag kibocsátás [g/km] 167 176 49 136 144 (zárójelben a villanymotor teljesítménye)

A biztonság az egyik fő szempont a Volvónál, ha nem a legfőbb, így az új XC60 is mutat még nem látott megoldásokat. Az aktív City Safety rendszer már nem csupán fékez vagy megáll, ha veszélyt érez, ha lehetőség van rá, akkor kormányrásegítéssel ki is tér az akadály elől, akár frontális ütközés elkerülése érdekében is. Emellett a BLIS holttérfigyelő-rendszer is kiegészült kormányzás-rásegítéssel, így sávváltásnál is képes visszaterelni magát, ha veszélyt érez. Az XC60-hoz is elérhető lesz a Volvo Pilot Assist rendszere, ami az összehangolt vezetéstámogató elektronikák segítségével közel önvezető módot jelent. Elég a kormányon tartani a kezünket, az autó teszi a dolgát.

A lámpák dizájnja eltér az új Volvókétól, a nappali menetfény finoman megérinti az egyen hűtőrácsot

Motorkínálata mondhatni bőséges, bár a benzines és dízel egységek azonos hengerűrtartalmú kétliteres négyhengeresek. A dízelek D4 és D5 szinten lesznek elérhetőek, előbbi 190, utóbbi 235 lóerős teljesítménnyel és 5 liter körüli vegyes fogyasztási értékekkel. Benzinesből a T5 nyitja a sort, 245 lóerős a turbós négyhengeres, a nem csak turbóval, de kompresszorral is megtámogatott T6 már 320 lóerős. A csúcs, ahogy az XC90-nél, itt is a T8 hibrid hajtással szerelt kivitel. A nálunk zöld rendszámra jogosult konnektoros XC60 a T6, ami turbós, kompresszoros benzinmotort és egy 87 lóerős villanymotort használ, a rendszerteljesítmény így 407 lóerő, amivel a 100 km/h-ra gyorsuláshoz elég 5,3 másodperc, kombinált fogyasztása csupán 2,1 liter. Az XC60 mától rendelhető hazánkban is, első körben csak magasabb felszereltségtől érhető el, az XC60 D4 AWD Momentum indulóára 13 933 000 forint. A Genfi Autószalonon bemutatkozott SUV első példányai már nyáron megérkeznek hozzánk is.

T8 hibrid kivitelben is érkezik, teljesítménye 407 lóerő, akár tisztán elektromosan is képes közlekedni, gyorsulása sportkocsikhoz méltó. Már idén nyáron megérkezik Magyarországra

