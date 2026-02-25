166 km/órával csípte el a traffipax, mutatjuk, mennyi a bírság!

Az elmúlt héten 926 gyorshajtóról készült lesifotó Bács-Kiskun vármegyében. A gyorshajtásért kiszabható bírság 50 ezer forinttól akár 468 ezer forintig terjedhet. Természetesen az egyenruhások most is közzétették a legfelháborítóbb fotókat, a dobogón ezúttal két Volkswagen és egy Audi sofőrje foglalhat helyet. Egy öreg Passat vezetője a megengedett 50 km/h helyett 87 km/órával közlekedett Soltvadkerten, míg egy jóval újabb Volkswagen Touareg sofőrje egy fix sebeségmérőbe szaladt bele a megengedett 50 km/h helyett 106 km/órás tempóval.

A leggyorsabb száguldozó egy fekete Audit vezetett, és a megengedett 90 km/h helyett 166 km/órával suhant el egy traffipax előtt. A Passat üzemben tartója egy 100 ezer forintos csekkre számíthat a postaládájában, míg a Touareg és az Audi vezetője fejenként 210 ezer forinttal kell, hogy megtámogassák az államkasszát a felelőtlen döntésük miatt.

