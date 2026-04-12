1730 km hatótáv 6,5 millió forintért! Vajon hozzánk is elhozza a Geely?

A Geely Galaxy M7 egy 4,77 méter hosszú és 1,9 méter széles SUV, amelynek magassága 1,68 méter a tengelytávolsága pedig 2,78 métert, tehát manapság a C-szegmensbe sorolnánk, ha forgalmaznák Európában is. A gyártó 0,27-es légellenállási együtthatót emleget, amire szüksége is van az autónak, ha a beígért 1730 kilométeres hatótávot tényleg el akarja érni.

Ezt pedig természetesen egy konnektoros hibrid hajtáslánc teszi lehetővé, ugyanakkor háromféle variáció szerepel a palettán. Mindegyikben közös az 1,5 literes, turbós négyhengeres benzinmotor és a villanymotor párosa. Előbbi 110 lóerőt és 136 Nm nyomatékot ad a "házasságba", utóbbi pedig 235 lóerőt és 262 Nm forgatónyomatékot. Az akkumulátorok kapacitása viszont eltérő, ettől függ, hogy mekkora is az a bizonyos hatótáv. A belépő modell - amely a címben szereplő 6,5 millió forintnyi jüanért vihető haza - 130 kilométert tisztán elektromos hatótávot tud a 18,4 kilowattórás aksival, míg a 29,8 kilowattórás változatok 225 kilométert tudnak, ám ebbe a ligába már 6,8 millió forintnyi jüannal lehet bejelentkezni.

Mit tud még ennyiért a Galaxy M7?Nos, 1990 literes csomagteret lehajtott ülésekkel, a szokásos digitalizált utasteret két képernyővel, továbbá 1,2 négyzetméteres üvegtetőt, 23 hangszórós prémium hifit, és még hosszan sorolhatnánk, hiszen ez is jellemző manapság a kínai gyártókra. Mármint a kedvező ár mellé adott magas felszereltség, ugyanakkor arról nincs még információ, hogy a Galaxy M7 eljut-e hozzánk, és ha igen, akkor mennyiért.