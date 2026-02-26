4 km/órával ment gyorsabban a másik szabálysértőnél, mégis 70 ezer forinttal többre büntették!

Mindkét felvétel Budapesten, Kőbányán készült. Az egyik gépkocsit az Albertirsai úton fotózták le 103 km/órás tempóval, míg a másikat már a Keresztúri úton 107 km/órával. Előbbi esetben 140, míg utóbbiban 210 ezer forintos bírságot szabott ki a rendőrség – derült ki a Police.hu közleményéből.

A jelentős eltérés természetesen a jogszabályból következik. 2024 óta vannak érvényben a jelenlegi gyorshajtási büntetési tételek, amelyek értelmében a 15-20 km/óra fölötti sebességtúllépést nem lehet 50 ezer forint alatt megúszni (kivétel a helyszíni bírság), ellenben a legextrémebb száguldozásokat sem lehet 468 ezer forintnál nagyobb összegről kiállított csekkel szankcionálni. A kettő között pedig úgynevezett sávos rendszer működik, amely a gyorshajtás mértéke alapján határozza meg a fizetendő összeget. Nincs ez másként ebben a két esetben sem. A Toyota vezetője még éppen a „45 km/óra felett 55 km/óráig kategóriába esik, ami 140 ezer forintos bírságot von maga után, míg a BMW-ről készült fotó – ha csak 2 km/órával is – az „55 km/óra felett 65 km/óráig sávba sorolandó, ezért pedig 210 ezer forint a büntetés.