A Ford szerint rendben van, ha feláras egy autóban az egyik csomagtartó használata

A Ford csendben bejelentette, hogy a 2026-os Mustang Mach-E orrában található, kisebbik csomagtartóért 495 dollárt, vagyis nagyjából 160 ezer forintot kell fizetni az Egyesült Államokban. Ezzel ők lettek az első gyártó, akik felárat kérnek a járműben egyébként is üresen álló tárolóhelyek használatáért. A hivatalos verzió szerint a vásárlók egyébként sem használják ezt a csomagtartót, ezért hagyták ki az alapfelszereltségből, hogy így olcsóbban adhassák az autót. A valóságban azonban ez aligha működő érv: a 2026-os Mustang Mach-E ára 39 850 dollárról indul az USA-ban, ami nagyjából 12,7 millió forintnak felel meg. Ez azonban csak 150 dollárral, vagyis nagyjából 50 ezer forinttal kevesebb, mint a 2025-ös modell alapára első csomagtartóval. Ez tehát annyit tesz, hogy 345 dollárral, vagyis nagyjából 110 ezer forinttal drágább lett a géptető alatt is csomagtartót rejtő változat.

Gyakran látni manapság olyat, hogy a hangalapú navigációtól a képernyők hátteréig bármit hajlandók fizetős opcióvá tenni a gyártók, és az előfizetéses szolgáltatások is egyre gyakoribbak, ám egy csomagtartót feláras extraként forgalmazni egyértelműen merész lépés. Még akkor is, ha a Ford ragaszkodik a kijelentéséhez, miszerint mindez az olcsóbb alapárral a vásárlók számára előnyös lépés. A biztonság kedvéért ellenőriztük a gyártó hazai weboldalát, ahol szerencsére a Mustang Mach-E alapáras változata is tartalmazza a 100 literes első csomagtartót, így egyelőre a magyarországi vásárlóknak nem kell felárat fizetniük a rejtett tárolóhelyért.