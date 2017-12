A Volkswagen Superbje? VW Arteon teszt

Az Arteon igazából egy csinos gúnyába húzott, sminkelt, kigyúrt Passat, viszont olyan jól mutat, meg eleve olyan jó a Passat, hogy a végeredmény is korrekt, a stílusos modell felára nem egész 1 millió forint

Egy híján 10 évvel ezelőtt, 2008-ban debütált a Volkswagen Passat CC, amiből aztán már a faceliftkor megpróbáltak önálló modellt készíteni, s csak a Comfort Coupé elnevezésre utaló CC lett. Négyajtós kupé volt, keret nélküli ablakokkal és a szedánok körében nem is kicsi, egészen jól pakolható csomagtérrel. De azt már az előző Skoda Superb óta, de főként a mostani kapcsán tudjuk, hogy egy felsőközép-kategóriás autó is mutathat jól a lépcsőshátúnál sokkal praktikusabb ötajtós kialakítással. Nos, az Arteon ilyen. Nem csak praktikus, hanem félelmetesen dögös is, pláne a kommunikációs színnek is számító “kurkumasárga metál fényezéssel.

Duzzadó hátsó sárvédő, kupés, némi lépcsőt is adó csomagtérajtó jellemzi hátulról. Elegance szinten alapáron jár a hasznos,a csomagtér nyitására is szolgáló embléma alá rejtett, így mindig tiszta tolatókamera

Bár az Arteon nagyautónak tűnik, mindez optikai csalódás, 4 mm-rel rövidebb a négyajtós Passatnál, persze ez leginkább azért van, mert a Passat is óriási, közel 4,9 méteres. Az Arteon persze szélesebb és alacsonyabb, lapul az útra, de még tengelytávja is nagyobb 4,6 centivel, ami jót tesz az utastér helykínálatának és a vezethetőségnek is. Az ötajtós Superbnél – meglepő módon – 1 mm-rel hosszabb az Arteon. A masszív, a CC mintájára ablakkeret nélküli ajtókat nyitva az üvegek csöppnyit lefelé mozdulnak, halk puffanással járó becsapásuk után visszahúzódnak. Parádésan nagy (elöl 1,55, 1,5 méter) a belső szélesség, ezt a Passatból ismerten a műszerfalon végighúzódó fémszálak is hangsúlyozzák. A hátsó lábtér gigászi, pont akkora, mint az ötajtós Superbé.

Hangsúlyosan nagy a belső szélesség, a műszerfal gyakorlatilag a Passatból való

Óriási a hátsó lábtér, a középső ülőhely természetesen korlátozott, a bőr-alcantara kárpit az Elegance szinten már széria

Az utastér berendezése nem csak a Passatból ismerős, Volkswagen-konszernelemeket használ, ami nem baj. A minőséggel, pláne annak érzetével nincs gond, és ráadásul mindaz, ami a Passatban sokaknak túl csicsásnak tűnik, az itt pont a helyén van. A hatalmas zsebeket hordó ajtókon (extraként) változtatható színű LED csík húzódik végig, szabályozható a lábterek, valamint a mennyezet (természetesen szintén LED-es) világítása is, a műszerblokk a ma már akár a Polóban is elérhető kijelző lehet, változtatható képpel, akár navigáció megjelenítésével, de utóbbi a 9,2 colos (persze szintén opciós) középkonzoli kijelzőn is elég jól követhető, sőt, akár head-up display-re is kerülhet.

Meglehetősen nagy, alaphelyzetben 563 literes, több mint 1 méter hosszú a csomagtér. Osztott üléshajtással 2 méter és 5 centis raktérhosszt kapunk

Szükségpótkereket alapból kapunk, az elektromos, láblendítésre is nyíló csomagtérajtóért persze fizetni kell

Az Arteon 1,5 és 2,0 literes, turbós, 150-280 lóerős benzines és dízel motorokkal kapható – egyelőre. Benzines ők van 1,5 és 2,0 literes, ám a kínálat gerince a 2,0 literes TDI, 150, 190 és ikerturbóval 240 lóerővel, akár összkerékhajtással. Nálunk az alapgép, a 150 lóerős TDI járt, fronthajtással, de már az opciós 7 fokozatú DSG váltóval. Ez egy elég jó konfiguráció. Nem gond vele 6 liter alatt fogyasztani, a 4,5 literes gyári vegyes érték persze nem nagyon tudom, miként hozható vele valós körülmények között. Azt viszont igen, hogy ha városban, rövid távokon használjuk, akkor bizony ez az amúgy szupertakarékos gázolajos is 10 literes átlagot hoz. Nálunk a tesztátlag vegyes üzemben lett 8,4 l/100 km, ami azért nem az “5 litert fogyasztó TDI legendáját igazoló, de nem is rossz a bő 1,5 tonnás, 100-ra 9,1 másodperc alatt gyorsuló, automata váltós autóhoz mérten. Ha a stop-start nem állítja meg a motort, akkor érezhető és távoli duruzsolásként hallható az alapjárat, ha viszont igen, akkor az újraindítás jár rázkódással és kívülről igen csúnya hanggal. Az utastér persze jól szigetelt, a TDI zaja alig jut be, autópályán is nagyon csendesen, alacsony fordulaton, takarékosan és nagyautós menetkomforttal autózhatunk.

Opció az “Active Info Display, azaz a változtatható képű műszerfal-kijelző

A vezethetőség parádés, de ezen nem kell meglepődni, a Passatban is az. Az Elegance szinten már 18 colos felnikkel szerelt Arteon kormányzása közvetlen és élénk, rugózása biztonságosan feszes, de az úthibákat igen jól vasaló. A csupán 150 lóerős, de 340 Nm nyomatékát már 1750-es fordulattól hozó és egészen 3000-ig tartó TDI-vel jókat lehet autózni, akár dinamikusan is. Az árazás pedig jónak mondható, 10,7 millióért már megkaphatjuk a DSG-váltós Arteont. A tesztautó sok egyéb mellett Alcanara kárpittal, zsebből nyitó okoskulccsal, láblendítésre nyíló elektromos csomagtérajtóval, araszolófunkciós távolságtartós tempomattal, holttérfigyelővel és önálló parkolásra (valóban) alkalmas parkolóasszisztenssel, valamint igen jó fényerejű adaptív LED fényszóróval közel 3 millió forintnyi extrát tartalmazott. A prémium vetélytársakhoz mérten, akikkel gond nélkül felveheti a versenyt, voltaképp diszkont áron adott, közben pedig stílusos, mégsem hivalkodó.

Kívül-belül, elöl-hátul éles vonalak jellemzik

A 10 millió forint feletti vételárral startoló Arteon nem olcsó, de mivel simán egy Audi A5 Sportback, BMW 3 GT ellenfele, hozzájuk mérten nagyon jó ajánlatnak számít. Várjuk hozzá is a Passat GTE hajtásláncát!