Amerikából jött – Toyota Highlander teszt

Önmagában nem tűnik fel, de a Highlander óriási: hossza csaknem 5, szélessége is 7 centi híján 2, magassága 1,73 méter

Az autóban ülő sofőr szinte elvész a 2,85 méter tengelytávú karosszériában

Az ablakkeretek alsó része kapott krómcsíkot, a hátsó ablakok sötétítése is jót tesz a hőkomfortnak, a klíma hatékony, a hátsó lámpák egy része még hagyományos izzós, de a fényszóró teljesen LED-es, fényereje is korrekt

Gigászi a belső szélesség, pakolóhely bőven van, a központi kijelző Apple CarPlay/Android Auto támogatást is ad, ha engedélyezzük őket a menüben

A helykínálatra nem lehet panasz, a támladőlés mindkét hátsó sorban szabályozható (2/1 osztással), a középső sor igen széles tartományban tologatható is, elöl a csúcsverzió ülésfűtést és -szellőztetést is ad

Még a leghátsó üléssor mögött is miniautónyi csomagteret kapunk, 5, illetve 2 üléssel pedig épp akkorát, amekkorát a külméretek alapján várhatunk: óriásit

Hagyományos előválasztóval kapcsolható a váltón a Sport mód, kézzel is "gangolható" virtuális fokozatokat is kínál az e-CVT osztómű, a rögzítőfék elektromos, auto hold funkciós, Eco, Normal és Sport menetmód is rendelkezésre áll

Klímavezérlő és USB-csatlakozó - komoly töltési teljesítménnyel - a hátsó sorban is rendelkezésre áll

Gyári navigációt csak a csúcsverzióhoz kapunk, de nélküle is gond nélkül meg lehet lenni, a 11 hangszórós JBL hifi hangja több mint kellemes

Fényezési felár a Highlander esetén nincs, ráadásul az elérhető 8 színben egyaránt van egy kis különlegesség

Elsősorban nem terepre termett, de az elektronikus összkerékhajtással - ha van hely az autónak - nehéz zavarba hozni. Ez országúton is így van a 2 tonnás saját tömeg ellenére is

Értékelés Pozitív Viszonylag takarékos, erős hajtáslánc, elképesztő helykínálat Negatív Csenevész ötödik ülőhely, kötött felszereltség, 20 colos felnikkel az úthibákat éreztető futómű

Árak Tesztmodell alapára 15 900 000 Ft (2021.08.11.) Tesztautó ára 21 150 000 Ft (2021.08.11.)

Műszaki adatok Hengerűrtartalom: 2487 cm3 Teljesítmény: 137 kW (186 LE) Nyomaték: 234 Nm 4300-4500 1/min-nél Gyorsulás 100 km/h-ra: 8,3 s Végsebesség: 180 km/h Gyári vegyes fogyasztás: 6,6-7,1 l/100km Összes műszaki adat Méretek Hosszúság: 4950 mm Szélesség: 1930 mm Magasság: 1730 mm Saját tömeg: 2085 kg Össztömeg: 2720 kg Tengelytáv: 2850 mm Karosszéria-kivitel: városi terepjáró (crossover) Csomagtér: 268-1909 l Belső szélesség elöl: 1600 mm Belső szélesség hátul: 1555 mm Belmagasság elöl: 895-960 mm Belmagasság hátul: 890 mm Hátsó lábtér 180 cm-es vezető mögött: 30-360 mm Ülőlap hossza elöl: 490 mm Ülőlap hossza hátul: 500 mm Csomagtér maximális szélessége: 1300 mm Csomagtér szélessége a kerékdobok között: 1150 mm Csomagtér magassága: 420-760 mm Csomagtér hossza: 450-1200 mm Csomagtér hossza üléshajtással: 2060-2100 mm Raktérnyílás szélessége: 1140 mm Raktérnyílás magassága: 840 mm Motor és váltó Motor: Benzin Motorosztály: Euro6 Hengerűrtartalom: 2487 cm3 Hengerek/szelepek száma: 4/16 Sebességváltó: e-CVT Nyomaték: 234 Nm 4300-4500 1/min-nél Teljesítmény: 137 kW (186 LE) Menetteljesítmény Végsebesség: 180 km/h Gyorsulás 100 km/h-ra: 8,3 s CO 2 -kibocsátás: 149 g/km Gyári vegyes fogyasztás: 6,6-7,1 l/100km Fogyasztás a használónál: 6,4 l/100km

Az Egyesült Államokat nem csak a Prius hódította meg, ők a Highlander 2008-ban megjelent második generációja óta már a nekünk nagy, náluk közepes méretű SUV-t is vehetnek hibridként. Korábban ilyen csak szürkeimportban érkezett hazánkba, a 2019 végén debütált negyedik generációt viszont az aktuális Camryhez hasonlóan az öreg kontinensre is elhozta a Toyota, hiszen a piac is idomult közben, egyre kevesebb dízel, egyre több hibrid fogy. Igaz, a 3,4 centiméter híján 5 méter hosszú Highlandernek van egy hibája: csakis a Toyota által már több mint 15 millió példányban eladott "öntöltő" rendszerű lehet, nincs belőle a hazánkban kiemelt kedvezményekre, többek közt zöld rendszámra is jogosító konnektorról is tölthető verzió. Ez pedig hátrányba helyezi konkurenseivel, például a Kia Sorentóval vagy a Hyundai Santa Fe-vel szemben.Viszont ütőkártya a Highlandernél is van: benzinmotorja feltöltő nélküli, a RAV4 és a Camry által is alkalmazott 2,5 literes, Atkinson ciklusú. Ez önmaga 190 lóerőt és 239 Nm nyomatékot ad, de persze villanymotorok is jutottak hozzá bőséggel. Elöl az e-CVT osztóműben egy 134 kW, azaz 182 lóerő teljesítményű és 270 Nm nyomatékú - hajtó - villanymotor található, meg persze még egy, ami a benzinmotor indításáért és áramtermelésért is felel. A hátsó kerekekhez szintén került egy 54 lóerős, 121 Nm nyomatékú villanymotor, amivel - a megfelelő áttételezéssel 1300 Nm nyomaték is kerülhet egy-egy hátsó kerékhez. A rendszerteljesítmény 248 lóerő, amivel az amúgy csöppet sem kicsi, 2 tonna saját tömegű monstrum 8,3 másodperces 100-as sprintre is képes. Meglepő dinamikát kapunk, ha a menetmódválasztót sportba toljuk, kellemes motorhangot persze nem, a hibrid négyhengeresét itt sem a hangja miatt szeretjük.Igaz, a Toyota negyedik generációs hibrid hajtáslánca már egészen autószerű vezetési élményt ad, viszonylag közvetlen a gázpedál állása és a benzinmotor fordulata közötti kapcsolat. Viszont mindezek ellenére nem a sportos vezetési stílus passzol a legjobban ehhez a guruló nappalihoz. A Highlander esetén is annak örülünk a legjobban, ha épp tisztán elektromosan mehetünk vele, erre egyébként egészen 125 km/órás tempóig van mód. Autópályán megéri nem sietni vele, a hatalmas monstrum fogyasztása érzékeny a tempóra. Városban, országúton és autópályán 120 alatt tartva hozható vele a 6,6-7,1 l/100 km WLTP fogyasztás, sőt, nálam ennél is kedvezőbb, 6,4 l/100 km lett a tesztátlag, de bevallom, ezért tettem én is: 110-115 km/óra közötti tempót tartottam az autópályázásokkor, amiből egyébként bőven volt. Azért akkor sem fogyaszt vészesen, amikor kevésbé figyelünk rá, a hétülésesség miatt a személyenkénti 100 kilométerenkénti étvágy könnyedén 1 liter körül tartható.Márpedig a Highlander nem akármilyen, hanem igencsak tágas és komfortos hétüléses. Főként a helykínálatával fényűző, de azzal tényleg. Elöl az ajtók belső oldala között 1,6 méteres szélesség mérhető. Vaskos az első könyöklő, méretesek és komfortosok az ülések. A második sorban a szélső helyeken az elsőkhöz hasonló kényelmet kapunk, külön klímaszabályzóval, hiszen háromzónás a rendszer. Hátul is hosszú úton tologatható, szabályozható támladőlésű az ülés, utóbbi opció a harmadik, átlagos termettel felnőttek számára is teljesen elegendő méretű üléssorban is megvan. Még a helykínálat is egészen jó ott, korlátozott azonban a középső sor középső ülőhelye, hiszen annak háttámlája lényegében a lehajtható, természetesen dupla pohártartós könyöklő. Kihagyott ziccer viszont, hogy nincs síalagút, csak 2/1 arányú osztással dönthetőség. Márpedig hiába 1,2 méter hosszú az 5 ülés mögötti csomagtér, sílécekhez azért rövid.Maga a csomagtér egyébként nem kicsi, 7 ülés mögött is 42 centi hosszú, szélessége a kerékdobok között is 1,15 méter. Így hét ülés mögött az ablakszintig 268, a plafonig 332 literes teret kapunk, 5 ülés mögött már 658 litereset a fedőrolóig, 865 litereset a plafonig, ha pedig a második sort is ledöntjük, 1909 liternyi, 2,06 méter hosszú és sík, de a második és a harmadik üléssor között csak utóbbi hátratolásával összefüggő felületet kapunk. Pohártartók a harmadik sorba is jutottak, ahogyan csomagrögzítő füleket is kapunk.A Highlander le sem tagadhatná, hogy az Egyesült Államok vevői elvárásainak megfelelően készült, így aztán a sok pakolóhelyhez közepes minőségű műanyagok és bőrkárpit társulnak, a futómű nincs túlfeszítve, igaz a 20 colos felnikkel mégis kényes az úthibákra. Viszont az extrázottság bőséges, már az akciósan 15,9 milliós Comfort alapverziónál is. Ahhoz is jár az ismertetett, i-AWD rendszeres hajtásláncon túl millió egyéb mellett a tolatókamerás, 6 hangszórós, Apple CarPlay és Android Auto funkciós infotainment, a holttérfigyelős, sávtartós, adaptív tempomatos, hátsó keresztforgalomra figyelmeztetős, automata reflektoros biztonsági rendszer, ahogyan a LED fényszórók és az elöl fűthető, a sofőrnél elektromos ülések is.Az 1,35 millió forintos felárral adott Prestige már nem 18, hanem 20 colos alufelniket, Bi-LED fényszórókat, bőr hatású helyett valódi bőr üléskárpitot is ad. Na meg még fa - mintázatú - betéteket, elektromos utasülést, küszöbborításokat és koccanásgátlós parkolóradarokat is. Még innen is 3,1 millió forint a tesztautót is jelentő Executive szint, ahol már kéttónusú alufelniket, elektromos (kéz nélkül is nyíló) csomagtérajtót, körkörös kamerarendszert, head-up-display-t, nyitható panorámatetőt, előre ülésszellőztetést, hátra ülésfűtést, még cizelláltabb műszerfali betéteket, még finomabb bőrkárpitot, a lökhárítók aljára ezüstszínű betétet, a hátsóra a pakolásoktól óvó betétet és a hosszú utastér miatt hasznos digitális középső visszapillantót is kapunk.Mivel a hét ülés mindenképp jár, a nagycsaládosok már az alapverzió árából is levonhatják az állami támogatás 2,5 millió forintját, így számukra a Highlander 13,49 millió forinttól kapható. Ennyiért sem olcsó, de azok, akik szeretik a teret, a Toyota hibrirdrendszerét annak elnyűhetetlenségével, gond nélkül beleszerethetnek, pláne ha a jó felszereltségre is vágynak, amiből már az alapverzió is csepegtet, a csúcs pedig szinte mindent megad. Korrekt színvonalon, amibe például az is beletartozik, hogy a megszakítások nélkül működő elektromos klíma az utastér méretéhez igazított, azaz kellően hatékony, de ugyanígy hibátlanok a sofőrsegédek is. Ha negatívumokat keresünk, említhető, hogy a hátsó üléslehajtás karkombinációja kitapasztalandó, a központi kijelző grafikája pedig némileg konzervatív, de azt gondolom, ezeken is túl lehet lendülni.