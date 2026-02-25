szerda, február 25, 2026
  • Benzin: 566 Ft
  • Dízel: 587 Ft
KezdőlapElütötték a zebrán áttekerő kerékpárost, íme a tanulságos videó!

Elütötték a zebrán áttekerő kerékpárost, íme a tanulságos videó!

Németh Kornél
0
kevesebb mint 1 perc

Nem szállt le a bicikliről egy férfi Dunaharaszti egyik gyalogátkelőjén, és bár állóra lassított az átkelés előtt, nem vette észre, hogy elsőbbséget csak az egyik irányból kapott.

A napokban Dunaharasztin történt egy ijesztő baleset, ami jól mutatja, hogy egy kis figyelmetlenség milyen gyorsan bajhoz vezethet. Egy kerékpáros a település egyik zebráján haladt át, amikor a balról érkező autós nem vette észre, ezért összeütköztek. A felvételen jól látszik, hogy a kerékpár, illetve annak vezetője is a levegőbe repült, de szerencsére a biciklis nem szenvedett súlyos sérülést. Az esetnek két fontos tanulsága is akad: egyrészt gyalogosként, kerékpárosként vagy mikromobilitási eszköz vezetőjeként csak akkor haladj át az úttesten, ha meggyőződtél róla, hogy minden autós elsőbbséget ad, másrészt autóvezetőként különös figyelemmel közelítsd meg a gyalogátkelőket. Az ügyben a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság az autós ellen szabálysértési eljárást indított, a balesetről készült videofelvételt alább láthatjátok.

-Hirdetés -

Ez is érdekelhet

- Hirdetés -

Friss hírek

OLDALAINK

Racingline.hu
 Rallycafe.hu
 P1race.hu

KÖVESS MINKET

© TRP Media Holding Kft. - Autonavigator.hu