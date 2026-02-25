Elütötték a zebrán áttekerő kerékpárost, íme a tanulságos videó!

A napokban Dunaharasztin történt egy ijesztő baleset, ami jól mutatja, hogy egy kis figyelmetlenség milyen gyorsan bajhoz vezethet. Egy kerékpáros a település egyik zebráján haladt át, amikor a balról érkező autós nem vette észre, ezért összeütköztek. A felvételen jól látszik, hogy a kerékpár, illetve annak vezetője is a levegőbe repült, de szerencsére a biciklis nem szenvedett súlyos sérülést. Az esetnek két fontos tanulsága is akad: egyrészt gyalogosként, kerékpárosként vagy mikromobilitási eszköz vezetőjeként csak akkor haladj át az úttesten, ha meggyőződtél róla, hogy minden autós elsőbbséget ad, másrészt autóvezetőként különös figyelemmel közelítsd meg a gyalogátkelőket. Az ügyben a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság az autós ellen szabálysértési eljárást indított, a balesetről készült videofelvételt alább láthatjátok.

