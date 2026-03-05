Bemutatkozott a frissített Born! Többé nem csak az emblémájában Cupra!

Kivételesen érdemes hátulról indulni, hiszen ismerős formai megoldásokkal találkozni. A Born is megkapta a többi típuson is fellelhető "fényhidat", amely a két lámpatestet köti össze egy LED-csíkkal, a csomagtér-ajtón pedig az embléma rajzolódik ki. Az elődhöz képest hangsúlyosabb lett a "diffúzor" is, de jelen esetben ez inkább esztétikai szerepet tölt be.

Elöl szintén átemeltek már létező dizájnelemeket más modellekről, ez főként a lámpatesteken tetten érhető, azon belül is a három háromszögből álló nappali menetfényen. A díszbetétek a márka identitásához hűen maradtak bronz színűek, viszont a frontrészen nem kapott világító emblémát a Born - szemben az időközben megjelent Tavascannal. Ugyancsak újdonság a képeken szereplő felnigarnitúra is, ebből két új 19, illetve egy új 20 colos alternatíva jelenik meg a ráncfelvarrással.

A műszerfalon fontos újítás a korábbi 5,3 colos digitális műszeregység lecserélése, a helyét 10,25 colos kijelző veszi át. Középen 12,9 colos érintőképernyő található, javarészt a klíma is innen vezérelhető, de a fizikai gombokat sem hanyagolták el teljesen. A kormányon továbbra is maradtak a hagyományos megoldásnál, sőt, az elődben sokat kritizált ablakemelőket is fejlesztették: immár 2 helyett 4 gombbal lehet vezérelni ezeket.

A hajtásláncok terén nem történtek forradalmi módosítások, többnyire a nevek változtak. Mostantól az alapkivitel Born Plus néven fut 58 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátorral, 190 lóerővel és nagyjából 450 kilométeres hatótávval. Ezzel szemben az Endurance és az (eddig is ezt a nevet viselő) VZ 79 kilowattórás aksival érkezik, előbbi 231, utóbbi 326 lóerővel, egységesen 600 kilométer körüli hatótávval. Ezekhez elérhető lesz a Launch Control (magyarosabban rajtprogram) is, az egypedálos vezetési mód pedig minden Bornban adott lesz.

A közlemény szerint a Bornt továbbra is Zwickauban, Németországban gyártják majd. A tervek szerint a gyártás 2026 második negyedévében startol, az első kiszállítások pedig idén nyáron kezdődhetnek. Vélhetően Magyarországra is valamikor ekkor fognak megérkezni a frissített Born első példányai, azonban a hazai ár egyelőre még nem publikus.