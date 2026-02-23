Brutális visszaesést produkált a Dacia Sandero az európai újautó-piacon!

Meglehetősen szorosan alakult 2026 első hónapjában az európai újautó-piac, legalábbis ami a típusok közötti versengést illeti. A 3,6 százalékos visszaesés tavaly januárhoz képest itt is érezteti a hatását, hiszen a top 10-ből kizárólag a Renault Clióból sikerült többet eladni, mint 2025 első napjaiban. A 12,2 százalékos javulás pedig elég is volt arra, hogy a ferdehátú behúzza az első helyet a 14 660 regisztrált példánnyal. A jelentős előrelépés nem kis részben az időközben történt generációváltással is magyarázható, hiszen a januári statisztikában már az új Cliókból is akad.
Bár a T-Roc esetében is megkezdődött a második nemzedék „tagjainak értékesítése, ez sem volt elég ahhoz, hogy a tavaly januári számot megugorja a típus – 5,8 százalékkal maradt el. Ellenben a Clio csupán 54 példányt vert rá, ez pedig akár még győzelemmé is lényegülhet, hiszen az Automotive News Europe a Dataforce összesítését 98 százalékos feldolgozottságnál hozta nyilvánosságra, vagyis pár ország eladásai még hiányoznak a matekból.
A dobogó alsó fokán végző Peugeot 208 sem maradt le sokkal, mivel ebből 14 513 példányt regisztráltak januárban. A tágabb kontextust nézve már valamivel árnyaltabb az összkép, ugyanis a múlt esztendő azonos időszakához képest 13,8 százalékkal maradt el a francia márka ferdehátúja „önmagától. Még nagyobb mínuszt könyvelhetett el a VW a Golf esetében (-18,2%), azonban ez még így is elég volt a negyedik helyre. Érdekesség, hogy a Fiat Panda (vagy újabb nevén Pandina, ami nem összekeverendő a Grande Pandával) csupán 0,4 százalékot rontott a 2025-ös januári adathoz képest, de így is csak az ötödik helyre volt elég.
A top 10 második felében egyetlen típus sem tudott növekedést elérni az előző januárhoz mérten, de így sincs meglepetés a listában. A hatodik helyen a VW Tiguan tűnik fel, mögötte a Toyota Yaris Cross, majd az Opel Corsa, a Škoda Octavia, valamint a Toyota Yaris zárja az első 10-et.
A múlt év „bajnoka, a Dacia Sandero mindössze a 14. helyre futott be. 9 193-mal kevesebb példányt regisztráltak belőle, mint 2025 januárjában, ami 44,7 százalékos visszaesés. Ebben egyrészt biztosan benne van az egész piac megtorpanása is, viszont a Sandero esetében valószínűleg sokan kivárnak az új, ráncfelvarrott verzió érkezésére. Ezek tudatában pedig már annyira nem is vészjósló az utóbbi években a toplistákat rendre vezető modell botlása.
|Típus
|Eladott példányszám (2026. 01.) (db)
|változás 2025 januárjához képest (%)
|1.
|Renault Clio
|14 660
|+12,2
|2.
|Volkswagen T-Roc
|14 606
|-5,8
|3.
|Peugeot 208
|14 513
|-13,8
|4.
|Volkswagen Golf
|14 377
|-18,2
|5.
|Fiat Panda/Pandina
|14 122
|-0,4
|6.
|Volkswagen Tiguan
|14 020
|-18,6
|7.
|Toyota Yaris Cross
|13 246
|-10,9
|8.
|Opel Corsa
|12 951
|-6,5
|9.
|Škoda Octavia
|12 405
|-9,0
|10.
|Toyota Yaris
|12 338
|-0,9