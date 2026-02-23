Brutális visszaesést produkált a Dacia Sandero az európai újautó-piacon!

Meglehetősen szorosan alakult 2026 első hónapjában az európai újautó-piac, legalábbis ami a típusok közötti versengést illeti. A 3,6 százalékos visszaesés tavaly januárhoz képest itt is érezteti a hatását, hiszen a top 10-ből kizárólag a Renault Clióból sikerült többet eladni, mint 2025 első napjaiban. A 12,2 százalékos javulás pedig elég is volt arra, hogy a ferdehátú behúzza az első helyet a 14 660 regisztrált példánnyal. A jelentős előrelépés nem kis részben az időközben történt generációváltással is magyarázható, hiszen a januári statisztikában már az új Cliókból is akad.

Bár a T-Roc esetében is megkezdődött a második nemzedék „tagjainak értékesítése, ez sem volt elég ahhoz, hogy a tavaly januári számot megugorja a típus – 5,8 százalékkal maradt el. Ellenben a Clio csupán 54 példányt vert rá, ez pedig akár még győzelemmé is lényegülhet, hiszen az Automotive News Europe a Dataforce összesítését 98 százalékos feldolgozottságnál hozta nyilvánosságra, vagyis pár ország eladásai még hiányoznak a matekból.

A dobogó alsó fokán végző Peugeot 208 sem maradt le sokkal, mivel ebből 14 513 példányt regisztráltak januárban. A tágabb kontextust nézve már valamivel árnyaltabb az összkép, ugyanis a múlt esztendő azonos időszakához képest 13,8 százalékkal maradt el a francia márka ferdehátúja „önmagától. Még nagyobb mínuszt könyvelhetett el a VW a Golf esetében (-18,2%), azonban ez még így is elég volt a negyedik helyre. Érdekesség, hogy a Fiat Panda (vagy újabb nevén Pandina, ami nem összekeverendő a Grande Pandával) csupán 0,4 százalékot rontott a 2025-ös januári adathoz képest, de így is csak az ötödik helyre volt elég.

A top 10 második felében egyetlen típus sem tudott növekedést elérni az előző januárhoz mérten, de így sincs meglepetés a listában. A hatodik helyen a VW Tiguan tűnik fel, mögötte a Toyota Yaris Cross, majd az Opel Corsa, a Škoda Octavia, valamint a Toyota Yaris zárja az első 10-et.

A múlt év „bajnoka, a Dacia Sandero mindössze a 14. helyre futott be. 9 193-mal kevesebb példányt regisztráltak belőle, mint 2025 januárjában, ami 44,7 százalékos visszaesés. Ebben egyrészt biztosan benne van az egész piac megtorpanása is, viszont a Sandero esetében valószínűleg sokan kivárnak az új, ráncfelvarrott verzió érkezésére. Ezek tudatában pedig már annyira nem is vészjósló az utóbbi években a toplistákat rendre vezető modell botlása.

Típus Eladott példányszám (2026. 01.) (db) változás 2025 januárjához képest (%) 1. Renault Clio 14 660 +12,2 2. Volkswagen T-Roc 14 606 -5,8 3. Peugeot 208 14 513 -13,8 4. Volkswagen Golf 14 377 -18,2 5. Fiat Panda/Pandina 14 122 -0,4 6. Volkswagen Tiguan 14 020 -18,6 7. Toyota Yaris Cross 13 246 -10,9 8. Opel Corsa 12 951 -6,5 9. Škoda Octavia 12 405 -9,0 10. Toyota Yaris 12 338 -0,9