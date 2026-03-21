Csak a hangja ne lenne ilyen: végsebesség-teszten a hibrid Toyota Yaris!

A német autópálya korlátlan szakaszán ezúttal egy Toyota Yaris mutathatja meg, hogy mire képes. Az autó orrában az 1,5 literes, háromhengeres motor kapott helyet, természetesen hibrid rásegítéssel, így 116 lóerőre képes. Ehhez azonban az e-CVT osztómű is jár, ami padlógáznál a három hengert búgatja monoton hangon. Mindez sokat ront a gyorsulás érzetétén, de egyébként korrektül meg tud mozdulni a kis Yaris, sőt, a végsebessége sem problémás. Te bevállalnád ezt a konstrukciót a német autópályán?



