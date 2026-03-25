szerda, március 25, 2026
  • Benzin: 671 Ft
  • Dízel: 729 Ft
Csütörtökön is folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: mutatjuk, hogy mennyivel!

Csütörtökön is folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: mutatjuk, hogy mennyivel!

Németh Kornél
0
kevesebb mint 1 perc

Még mindig nincs megállás a nagykereskedelmi árakat és a piaci árakat illetően, ám a védett árak továbbra is érvényben vannak.

Csütörtökön tovább emelkedik mindkét üzemanyag nagykereskedelmi ára a Holtankoljak.hu legfrissebb információi szerint. A benzin literenként bruttó 3 forinttal, a gázolaj pedig literenként bruttó 8 forinttal kerül többe a töltőállomásoknak csütörtöktől. Mindez szinte biztosan megmutatkozik majd a piaci árakon is, így egy liter 95-ös benzint várhatóan 690 forintos, míg ugyanennyi gázolajat várhatóan 788 forintos átlagáron tankolhatnak majd, akik nem veszik igénybe a védett árat. Ez továbbra is 595 forint a benzin esetében és 615 forint a gázolaj esetében, vagyis a benzin várhatóan 95 forinttal, a gázolaj pedig várhatóan 173 forinttal kerül majd többe a védett árnál.

Ez is érdekelhet

