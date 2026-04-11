1000+ lóerős EV szedán utcára - a kínai Denza nem viccel!

A Z9 szedán frissítésével a gyártó tovább erősíti jelenlétét a prémiumkategóriában. A külső frissítés látványos, de nem radikális. A Z9 megőrzi az alacsony, széles kiállását, miközben finomították az orr-részt és a hátsó kialakítást. Így minimalistább, prémiumabb a megjelenés, amely jobban illeszkedik a globális luxuslimuzinok világába.

Oldalnézetből a forma továbbra is letisztult marad, ugyanakkor megjelennek az új, a Volvo és a Polestar modelljeinél látott kamerás visszapillantók. Az ajtókilincseket áttervezték, hátul pedig új, keskeny LED-es lámpatesteket láthatunk. A Z9 méretei is sokat elárulnak 5090 milliméter hosszú, 1980 milliméter széles és mindössze 1490 milliméter magas, miközben a 3025 milliméteres tengelytáv kifejezetten tágas utasteret ígér.

Hipersportautókat idéző teljesítmény

A legnagyobb változás a lemezek alatt történt. A BYD e-Platform 3.0 architektúrájára épülő modell három villanymotoros hajtásláncot kap, amely összesen akár 1328 lóerős rendszerteljesítményt ígér. Ez az érték már a hipersportautók világába emeli a Z9-et, miközben egy teljes értékű, négyajtós luxuslimuzinról van szó.

-Hirdetés -

A rendszer két hátsó és egy első villanymotorból áll, amely nemcsak brutális gyorsulást biztosít, hanem fejlett nyomatékvektorozást is lehetővé tesz. Ennek köszönhetően a modell stabilitása és kanyarodási képessége is új szintre léphet. A gyorsulási adatokat egyelőre nem részletezték pontosan, de a konfiguráció alapján a 0–100 km/h sprint bőven 3 másodperc alatt alakulhat.

A hivatalos adatok szerint két tisztán elektromos változat érkezik. Az alapmodell egy hátsó tengelyre szerelt villanymotort kap, amely 496 lóerőt ad le. Tömege felszereltségtől függően 2397 és 2438 kilogramm között alakul, végsebessége pedig 250 km/óra. A csúcsot a hárommotoros kivitel jelenti, amely két darab egyenként 416 lóerős és egy 362 lóerős egységből áll, így a rendszerteljesítmény eléri az 1328 lóerőt, ezzel felülmúlva az 1274 lóerős Z9 GT Shooting Brake-et. Ez a változat 270 km/órás végsebességre képes, miközben a tömege 2588 kilogramm körül alakul.

Az energiaellátásról a legújabb generációs Blade akkumulátor gondoskodik, amely a márkától megszokott lítium-vasfoszfát kémiát használja. A rendszer nagy energiasűrűséget és hosszú élettartamot kínál, miközben a gyors töltési képességek is hangsúlyosak maradnak. A Z9 esetében a hatótáv várhatóan 600 kilométer körül alakulhat a kínai CLTC ciklus szerint - bár számomra egyelőre elképzelhetetlen, hogy a tripa motoros verzió is képes lesz hozni ezt az adatot.

Fejlett technológia és új irány

A modell egyik kulcseleme a fejlett futómű és az elektronikus vezérlés. A Denza hangsúlyt fektet a precíz irányíthatóságra, amelyet az aktív rendszerek és a villanymotorok finomhangolt együttműködése biztosít. A platform lehetővé teszi az olyan funkciókat is, mint a helyben fordulás vagy az extrém szűk manőverezés. A beltér várhatóan a márka legújabb digitális megoldásait vonultatja fel, nagyméretű kijelzőkkel és fejlett vezetéstámogató rendszerekkel. Az eddigi információk szerint a modell érkezik Európába és Ausztráliába is.