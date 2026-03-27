5 perc alatt használható, 9 perc alatt szinte tele – a DENZA Z9GT brutális tempót diktál Európában

A középpontban a DENZA Z9GT modell és a FLASH Charging áll. Ez az a rendszer, amely a „Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3” elvet valós körülmények között is teljesíti. Magyarul, 10%-ról 70%-ra 5 perc alatt tölthető az akkumulátor, ami már több száz kilométerre elegendő hatótávot jelent. 10%-ról 97%-ra 9 perc kell. És ami igazán erős állítás, hogy akár -30 fokban is képes 20%-ról 97%-ra tölteni, 12 perc alatt.

A háttérben komoly technika dolgozik. A rendszer akár 1500 kW teljesítményű töltést is lehetővé tesz egyetlen kábelen keresztül, miközben a második generációs Blade akkumulátor továbbra is LFP kémiára épül. Az iontranszport fejlesztése nagyobb energiasűrűséget és gyorsabb töltést hoz, ráadásul alacsonyabb degradáció mellett. A Z9GT viszont nem csak a töltésről szól. A 122 kWh-s akkumulátorral a hátsókerék-hajtású verzió akár 800 kilométeres hatótávot ígér. A csúcsmodell három villanymotorral dolgozik, több mint 960 lóerővel, és három másodpercen belüli 0–100-as gyorsulással. Ez már bőven a szupersport kategória.

Belül teljesen más irányt vesz a történet. A francia Devialet közreműködésével egy operaház-szintű hangélményt ígér az autó. A Dolby Atmos rendszerrel a hangok térben jelennek meg, a kabin pedig inkább egy privát koncertteremre emlékeztet, mint klasszikus utastérre. A hivatalos európai premierre április 8-án kerül sor a párizsi Palais Garnier épületében. Ráadásul nem kisebb híresség, mint Daniel Craig lesz az aki a Z9GT modellt leleplezi. A FLASH Charging infrastruktúra már Kínában több ezer állomással működik, és a BYD globális terjeszkedése Európában is tovább folytatódik.