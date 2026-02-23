Durva pickupot villantott a Chery, akár hozzánk is érkezhet!

Nem a Chery az első kínai márka, amely pickuppal is igyekszik felvenni a versenyt a már régóta a globális színtéren „játszó konkurenciával szemben. Azonban a KP31 kódnéven futó modell lesz az első olyan sorozatgyártású PHEV platós, amelynek dízelmotor adja az alapját. Konkrétabban egy 2,5 literes egység, ennél viszont nem árultak el többet, mivel hivatalosan egy koncepcióról van szó, a kész változat valamikor 2027-ben érkezhet az ausztrál piacra, viszont a benzines technikára épülő tölthető hibrid már idén megjelenhet az ország kereskedéseiben.

Utóbbi esetben pedig a Chery egyáltalán nem számít nagy innovátornak. Elég csak a nagy konkurens háza táján szétnézni, a BYD Shark 6 már most is kapható bizonyos országokban, csakúgy mint a Magyarországon is forgalmazott Ford Ranger PHEV.

Ami az Ausztrálián kívül történő forgalmazást illeti, Peter Matkin, a Chery nemzetközi projektekért felelős főmérnöke elmondta, a „kenguruk földjén szerzett tapasztalatok később jól jöhetnek Dél-Amerikában és Dél-Afrikában. Később Európa kapcsán úgy fogalmazott, a pickup itteni megjelenése „lehetséges.