Egy gyorshajtási fotó, ami nem csak a tempó miatt volt drága! Te látod a problémát?

Németh Kornél
A sebességhatárt is átlépte, ám ennél jóval súlyosabb kihágásokat is elkövetett az Opel Astra sofőrje: mutatjuk a videót!

Nem aprózta el az Opel Astra sofőrje, akit Jász-Nagyun-Szolnok vármegyében kaptak lencsevégre az egyenruhások. A rendőrség által közzétett felvételen jól látszik, ahogy egyszerre három kiemelt szabályszegést is elkövetett a sofőr. Kezdjük azzal, amire eredetileg figyeltek az egyenruhások: a sofőr 50 helyett 76 km/órával közlekedett, ami 70 ezer forintos csekket és 4 büntetőpontot jelent. Ezen felül a záróvonalat is átlépte, ami további 26 ezer forint büntetést és 2 pontot eredményezett. Sőt, a biztonsági övet sem kötötte be, amiért további 20 ezer forintos bírsággal és 3 büntetőponttal jutalmazták a rendőrök a félreállítása után. Mindenki tegye fel magának a kérdést az alábbi videót nézve, hogy megérte-e a sietség a 116 ezer forintot és a jogosítvány elvesztéséhez szükséges büntetőpontok felét.

