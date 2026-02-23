Ennek az autónak kell a Ceed helyébe lépnie! Itthon a Kia új kompaktja!

Mindent megtett a Kia, hogy megfeleljen az európai zöldítési stratégiának, de ahogy minden más gyártónak, úgy a dél-koreaiaknak is be kellett látniuk, hogy a piaci akarat más. Kiváló járművek a Kia villanyautói, de a vásárlók jó nagy részének még mindig a hagyományos hajtásláncok fekszenek. Ezért gyorsan újraterveztek a Kiánál is, miután a Ceed nyugdíjazása eldöntetett, így bukkant fel nálunk is az USA-ban már korábban is ismert K4. Persze nincs ebben nagy varázslat. Ami itt Ceed volt, azt az USA-ban Forte-ként ismerték, majd azt a modellt váltotta a K4, tehát ez lényegében a Ceed egyenesági leszármazottja. Európában pedig bármennyire is jó villanyautó az EV4, akkor sem képes egymaga kitölteni a Ceed után keletkező űrt.

Nem kis feladat, hiszen a Ceed az alsó-középkategória királyává nőttek ki magát, ahogy a konkurencia szép lassan elépítette ezt a szegmensét. Ha az Octaviát nem számoljuk ide, mert az inkább két kategória közötti méretre nőtt, akkor ténylegesen a Ceedből fogyott a legtöbb tavaly. A Kia eladásaiból 40%-kal vette ki a részét! Mindezt úgy, hogy maga a szegmens csökkenőben, többek között a SUV mánia miatt. 6 év alatt 56 százalékkal csökkent a hagyományos alsó-középkategóriás autók piaca. De, ha valami akkor a K4 életet lehelhet bele, habár a tervek szerint a kombi lesz az igazi nagy durranás, főleg, ha tudjuk, hogy a szegmens eladásainak 71%-a kombi. Ám a sima ferdehátú is egy kellemes autó.

A dizájnról nem értekeznék hosszasan, a márkától megszokott, figyelemfelkeltő formatervet kapott a K4, ami élőben kevésbé furcsa mint a képeken. Méretei pedig hasonlóak a Ceed dimenzióihoz, de azért megnőtt egy kicsit. Tengelytávolsága 3,72 méter, a kasztni hossza 4,44 méter, szélessége 1,85 méter, a magassága pedig 1,43 méter. Ez azt jelenti, hogy a Ceedhez képest 2,7 centivel hosszabb a tengelytáv, továbbá 7,5 centivel hosszabb a karosszéria és szélességben is 5 centit hízott. Viszont alacsonyabb 1,7 centivel.

Utastere tágas, elöl kényelmesek az ülések, hátul megfelelő a lábtér, hozza a kategóriában elvárt szintet. A csomagtár alapból 438 literes, ami ugyancsak jól használható méret, és természetesen tovább növelhető a hátsó ülések lehajtásával.

A műszerfal sem okoz meglepetést a Kiát már ismerő vásárlóknak. Három részre osztott kijelző fogad, a vezető előtti műszeregység és az infotainment érintőképernyője 12,3 colos, míg közöttük ott az 5,3 colos klímaszabályozó. Minden logikus, egyszerűen kezelhető. A háromküllős multikormány fogása jó, ergonómiája ennek is kitűnő.

Motorfronton csak benzinesek vannak, de akad köztük hibrid is. A belépő szint a turbós egyliteres, háromhengeres 115 lóerővel és hatfokozatú manuális sebességváltóval. Ezt vittem el egy körre, és azt kell mondjam nagyon jó kis váltója van, viszont ha családi autónak szánják, akkor érdemes nagyobb motorral kérni, mert megpakolva, teljes személyzettel már izzadni fog az erőforrás. A lágy hibrid rendszer segíthet rajta, amivel ugyanúgy 115 lóerős, de a váltó már 7 fokozatú automatikus. Még jobb a négyhengeres 1,6 literes, ami szintén turbós és 150, vagy 180 lóerővel vihető haza, hétfokozatú duplakuplungos váltóval. A csúcson pedig a full hibrid 1,6-os található, amely az év későbbi részében érkezik 154 lóerővel és 6 fokozatú DCT váltóval.

Az árazás is versenyképes, a kategóriában mostanság megszokott 10 millió forint környékén már vihető az ötajtó K4. A belépő szint egészen pontosan 9 749 000 forintról indul, a 48 voltos lágy hibrid 10 449 000 forintot kóstál, a szerintem arany középútnak számító, négyhengeres 150 lovas pedig 10 999 000 forintba kerül. A full hibridnek pedig később ismerhetjük majd meg az árát, illetve a kombira is várni kell még nyárig.