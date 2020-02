Éretlen? – Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG teszt

161 290 forintos extra a Rally zöld fényezés

A Style felszereltségi szint nem társítahtó a leggyengébb benzinmotorhoz

A Skoda palettájának egyik leglátványosabb fényszóróját rajzolták a Kamiqnak

Persze hátul is látványos. A full LED fényszórók felárasak

Hirdetés

Rövidebb, de magasabb mint a Scala

Az utastér vidámabb hangulatú a világos betétekkel

A hátsó ülések 40:60 arányban dönthetők (a kép Eneos termékmegjelenítést tartalmaz)

Jobb lenne, ha nem a központi kijelzőn kéne állítgatni a klíma bizonyos funkcióit

Rendkívül kíváncsian vártam a duplakuplungos váltóval érkező Skoda Kamiq modellt, miután a manuális váltóval már járt nálam az autó. Igaz, az „Acélszürke” példányban egy kicsit gyengébb motor dolgozott, mégis ugyanaz a 999 köbcentis egység, ami a „Rally zöld” tesztautót mozgatta. Szintén különböztek a felszereltségek. A zöld Kamiq ugyanis magasabb, Style felszereltséggel érkezett. Ennyi különbség pont elég volt ahhoz, hogy az egyiket jobban kedveljem a másiknál. A folytatásban kiderül, hogy melyik modell nyűgözött le jobban.A formatervről nem szeretnék most hosszan ömlengeni, hiszen a színén kívül mindenben megegyezik a korábbi tesztautóval, még a 17 colos felnik mintázata is ugyanaz. Ám minél többet szemeztem a Kamiq modellekkel, rá kellett jönnöm, hogy talán a legkarakteresebb fényszórókat kapta, nem csak a Skoda szabadidő-autói között. Bár eleve feltűnőbbek az osztott fényszórók, de annak ellenére, hogy a többi Skodán is látványosak az „üvegműves” lámpatestek, a Kamiq full LED-fényszórói kiemelkednek. Főleg a négy testecskét magában foglaló felső csík ragadott magával. Ugyanakkor hátul is szépen mutat a kristályüveg motívummal díszített lámpa, bár a Scala rokonság innen nézve üvöltő.Volt szerencsém leparkolni egy ugyanilyen zöld Scala mellé, szóval jól megnézhettem magamnak, mit is jelent a 12 centis hosszkülönbség (a Scala javára). A 39 milliméteres hasmagasság-emelés szinte fel sem tűnik, de a 6 centis magasságnövekedés jól érzékelhető. Főleg, hogy 4 centivel ülhet magasabban a Kamiq vezetője. Viszont a rövidebb kasztni kisebb csomagteret jelent. A Scala puttonyához képest 67 litert veszített a Kamiq, ám az egyenes vonalakkal határolt 400 liter azért használható méret és a hátsó ülések lehajtásával 1395 liternyi teret kapunk. Azt már talán mondanom sem kell, hogy a hátsó lábtér fantasztikus, ahogy szinte minden Skodában.Az eltérő felszereltség első szembetűnő részlete a digitális automata klíma kezelőpanelje a középkonzolon. Mondanám, hogy ez kényelmesebb, mint a manuális, de nem, mivel a levegő fújásának mértékét külön kell állítani a 8 colos érintőképernyős kijelzőn, ahogy az ülésfűtés mértékét és a kormánykerék fűtését is. Márpedig ez nem a kényelmet és főleg nem a biztonságot szolgálja, mert ha menet közben szeretném csinálni, sokkal tovább elvonja a figyelmet. A Style felszereltségű tesztautó utastere azonban kevésbé komor, köszönhetően a világos szövetbetéteknek az ajtóburkolatokon, a világosabb műanyag díszítésnek és a fekete-bézs szövetkárpitoknak.És akkor elérkeztünk a legnagyobb eltéréshez, a motor-váltó pároshoz. Ahogy azt fentebb említettem, a hengerűrtartalomban nincs különbség. A három hengerrel viszont egy kicsit több, 115 lóerőt állít hadrendbe a Kamiq, amit igazából nem nagyon lehet érezni.

A kéziváltós, 95 lovas érzésre ugyanúgy gyorsul, mint az erősebb, a rugalmasságukban sincs érdemi különbség és kezdetben a fogyasztás is biztatóan alakult.

A futóműre itt sem lehet panasz. Lágy hangolású, kellemesen kisimítja az úthibákat

Mivel összkerékhajtás nem is rendelhető, könnyen kifoghat az autón egy felázott, emelkedő földút. Szóval csak óvatosan a telekjárással!

A 17 colos felnik még nem rontanak a menetkomforton, de alapból 16 colosak járnak

Ezt a meccset a manuális váltóval felszerelt változat nyerte

Értékelés Pozitív Futómű, tágas és kényelmes utastér, dizájn Negatív Magas ár, furcsa zajok a műzerfal és a kardánalagút felől

Árak Tesztmodell alapára 7 314 480 Ft (2020.02.14.) Tesztautó ára 8 734 250 Ft (2020.02.14.)

Műszaki adatok Hengerűrtartalom: 999 cm3 Teljesítmény: 85 kW (116 LE) 5000-5500 1/min-nél Nyomaték: 200 Nm 2000-3500 1/min-nél Gyorsulás 100 km/h-ra: 9,9 s Végsebesség: 194 km/h Gyári vegyes fogyasztás: 5,1 l/100km Összes műszaki adat Méretek Hosszúság: 4241 mm Szélesség: 1793 mm Magasság: 1553 mm Saját tömeg: 1156 kg Össztömeg: 1710 kg Tengelytáv: 2651 mm Karosszéria-kivitel: SUV Csomagtér: 400-1395 l Belső szélesség elöl: 1470 mm Belső szélesség hátul: 1430 mm Belmagasság elöl: 950-1010 mm Belmagasság hátul: 980 mm Hátsó lábtér 180 cm-es vezető mögött: 290 mm Ülőlap hossza elöl: 550 mm Ülőlap hossza hátul: 490 mm Csomagtér maximális szélessége: 1290 mm Csomagtér szélessége a kerékdobok között: 1290 mm Csomagtér hossza: 800 mm Csomagtér hossza üléshajtással: 1700 mm Raktérnyílás szélessége: 1070 mm Raktérnyílás magassága: 800 mm Motor és váltó Motor: Benzin Motorosztály: Euro 6d Hengerűrtartalom: 999 cm3 Hengerek/szelepek száma: 3/12 Sebességváltó: 7 fokozatú DSG Nyomaték: 200 Nm 2000-3500 1/min-nél Teljesítmény: 85 kW (116 LE) 5000-5500 1/min-nél Menetteljesítmény Végsebesség: 194 km/h Gyorsulás 100 km/h-ra: 9,9 s CO 2 -kibocsátás: 113-116 g/km Gyári vegyes fogyasztás: 5,1 l/100km Fogyasztás a használónál: 8,6 l/100km Menetzaj Menetzaj 50 km/óránál: 58 dB(A) Menetzaj 90 km/óránál: 60 dB(A) Menetzaj 130 km/óránál: 62 dB(A)

Tény, hogy az erősebb motornak a nyomatéka is nagyobb, tehát 175 helyett 200 Nm, ami ugyanúgy 2000-es fordulattól elérhető, de valójában még ettől sem érződött jóval erősebbnek. Lehet, hogy a hétfokozatú DSG-váltóban tűnt el valahol az erő? Pedig a kettős tengelykapcsolós szerkezet kényelmes, már amikor haladunk. Villámgyorsan, észrevétlenül vált, viszont elindulásnál sokat gondolkodik és ugyanezt csinálja, amikor hátramenetbe kapcsoljuk. Nem mellesleg erőteljes gyorsításkor furcsa rezonancia érkezett a kardánalagút mélyéről.kezdetben biztató fogyasztás sem tartott sokáig. Az első 100 kilométert kizárólag ECO módban, autópálya nélkül, 7,2 literes átlaggal tudta le a Kamiq. Ám a tesztidőszak végére már kerek 8,6 literre nőtt az érték, miután – még mindig autópályázás nélkül – de az üzemmódválasztót Sport módba kapcsolva is próbálgattam az autó képességeit. Ilyenkor magasabb fordulatszámnál vált és próbál tényleg sportos attitűdöt felmutatni az autó, de ez nem illik hozzá. Főleg, hogy az 5000-es fordulatnál, ahol a maximális teljesítményét leadja, már tényleg megérkezik az a bizonyos kávédaráló hang, ami a háromhengeres motorokat jellemzi. Azonban be kell vallanom, hogy az első 100 kilométer letudtával a stop/start rendszert is kikapcsoltam, mert a motor leállításakor és újraindulásnál már-már kényelmetlenül beremegett az egész kasztni. Talán ez vezetett oda, hogy a műszerfal is recsegett-ropogott menet közben, amit nem szívesen hallunk egy 8 millió forintos járműben.A típus mentségére szóljon, hogy a manuális váltóval próbált változatba nem lehet belekötni, tökéletesen tette a dolgát, és a DSG-s változat is rendkívül kényelmesen suhan, az úthibákat szépen kisimító futóművet kapott. A Style felszereltség pedig a legmagasabb szint, amely nem is társítható a gyengébb benzinmotorral. A DSG váltóval az alapára 7 314 480 forint, amit a tesztautóban még feljebb tornáztak többek között olyan tételek, mint az adaptív tempomat, az elektromos csomagtér-ajtó, a fáradtságérzékelő, a fényszórómosó, a holttérfigyelő a kulcsnélküli nyitás és zárás, a nagyobb felnik, a tolatókamera, az elülső parkolóradar, illetve a multifunkciós bőr kormánykerék. Ebből jól látszik, hogy bár a Style felszereltség sem szegény, de fontos dolgokat kell külön megrendelni, így a tesztautó ára végül 8 734 250 forinton állt meg.A fentieket elolvasva talán többen is sejthetitek már, hogy miért kérdezem a címben, éretlen-e a DSG-váltóval felszerelt Kamiq. Nem a zöld színe miatt, inkább az aprónak tűnő, de a mindennapok során azért idegesítővé váló negatívumok miatt, amelyek azért is furcsák, mert a manuális váltóval felszerelt példányon nem jelentkeztek. Szóval bármennyire is imádom az automata váltókat, a Kamiq esetében inkább a manuális váltóval ajánlom az autót.