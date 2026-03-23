Ez lesz a következő Geely modell itthon?

Habár hivatalosan a kisautó kategóriába érkezik, állítólag mégis alulról súrolja a C-szegmenst az E2. Ötszemélyes utasteret és 890 mm-es hátsó térdhelyet ígér, amelyhez alapból 375 literes csomagtér társul, ami 1320 literesre bővíthető. Továbbá ott a frunk is 70 literrel, illetve a hátsó ülése alatti 28 literes rekesz is. Az utastérben pedig 36 kisebb-nagyobb praktikus tárolóhely található még, szóval a mindennapi ingázás és a családi utazás különböző igényeinek is képesl ehet megfelelni az autó.

A jármű a szegmens legnagyobb, 14,6 colos központi kijelzőjével rendelkezik, valamint 12

fejlett vezetéstámogató (ADAS) funkciót integrál, növelve a vezetés biztonságát és

kényelmét. A biztonságra ugyanis nagy hangsúlyt fektet a Geely. 6 légzsákkal van felszerelve a kisautó, valamint a kategória egyetlen folyadékhűtéses akkumulátorrendszerével rendelkezik. A piaci bevezetés pontos dátumát, és az árlistán szereplő számokat még nem árulták el, de amint megtudjuk, azonnal megírjuk.

