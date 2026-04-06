Ez most a legsikeresebb kínai autógyártó!

A Geely eladásainak érdekessége, hogy egyre több autót adnak el Kínán kívül. A január és március között világszinten értékesített 709 358 darab új modellből 203 024 darab talált gazdára Kína határain kívül, tehát a vállalat eladásainak immár 28,6%-át teszik ki a külföldön értékestett példányok. Az év hátralévő részében vélhetően meredeken emelkedik majd az exportpiacok jelentősége, hiszen a Geely rekordsebességgel építi ki globális és európai piaci jelenlétét.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

"Modelljeink már most, hazai tevékenységünk elindítása után pár héttel is négy márkakereskedésben elérhetőek (Geely Duna Autó, Geely Ivanics, elérhető Geely Autócentrum Szabó, Geely Schiller), hálózatunk pedig a következő hetekben is dinamikusan bővül majd. Év végére ügyfeleink akár 10-15 helyen, 2027 végére pedig akár 20-25 márkakereskedésben és szervizben tudják kipróbálni és megvásárolni modelljeinket, megvalósítva a teljes országos lefedettséget” – ígérte Varga Zsombor, a Geely Auto Central- and Eastern Europe Kft. regionális marketing vezetője.

-Hirdetés -