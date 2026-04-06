Ez most a legsikeresebb kínai autógyártó!

A Geely eladásainak érdekessége, hogy egyre több autót adnak el Kínán kívül. A január és március között világszinten értékesített 709 358 darab új modellből 203 024 darab talált gazdára Kína határain kívül, tehát a vállalat eladásainak immár 28,6%-át teszik ki a külföldön értékestett példányok. Az év hátralévő részében vélhetően meredeken emelkedik majd az exportpiacok jelentősége, hiszen a Geely rekordsebességgel építi ki globális és európai piaci jelenlétét.
"Modelljeink már most, hazai tevékenységünk elindítása után pár héttel is négy márkakereskedésben elérhetőek (Geely Duna Autó, Geely Ivanics, elérhető Geely Autócentrum Szabó, Geely Schiller), hálózatunk pedig a következő hetekben is dinamikusan bővül majd. Év végére ügyfeleink akár 10-15 helyen, 2027 végére pedig akár 20-25 márkakereskedésben és szervizben tudják kipróbálni és megvásárolni modelljeinket, megvalósítva a teljes országos lefedettséget” – ígérte Varga Zsombor, a Geely Auto Central- and Eastern Europe Kft. regionális marketing vezetője.