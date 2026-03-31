Ezért ne hagyj semmit a kocsiban látható helyen! Fényes nappal is könnyen kifoszthatnak!

A rendőrség által közzétett térfigyelőkamerás felvétel az egyik maglódi áruház parkolójában készült még március 20-án. Jól kivehető, amint az elkövetők tisztes távolságban megálltak a kiszemelt gépkocsitól, ezt követően viszont egyikőjük céltudatosan a sértett autója felé vette az irányt. Néhány pillanattal később már a táskával rohant visszafelé, amelyben a rendőrség tájékoztatása szerint mobiltelefon, okmányok, lakáskulcs és készpénz is volt - ezt pedig a videó alatt hallható bejelentés is alátámasztja. Ugyanakkor nem sokáig örülhettek a zsákmánynak a tettesek, mivel egy nappal később Székesfehérváron a hajnali órákban elfogták a 41 éves N. Enzót, nem sokkal később pedig társa, a 38 éves L. Ottó kezén is kattant a bilincs - derült ki a Police.hu közleményéből. Az eset kapcsán a rendőrség ismét kiemelte, soha semmit nem érdemes az autóban hagyni, még csak rövid időre sem.

-Hirdetés -