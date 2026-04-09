Ezt is megéltük: egy kínai SUV lett a legkelendőbb modell Európa egyik legnagyobb újautó-piacán!

Várakozáson felül teljesített Nagy-Britannia újautó-piaca márciusban, hiszen a 380 627 értékesített gépkocsi 7 éves csúcsot jelent a szigetország statisztikájában. Ennél is meglepőbb, hogy mely modelleket vásárolta előszeretettel a brit lakosság.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A toplista élén a Jaecoo 7 végzett 10 064 példánnyal, jócskán megelőzve a második Ford Pumát (9 193 db). A dobogó alsó fokára a Nissan Qashqai fért oda (8 718 db), míg az első ötöt a Kia Sportage, illetve a Vauxhall Corsa teszi teljessé. A top 10-ben feltűnik továbbá a Volvo XC40, az MG HS, a Volkswagen Golf, a Tesla Model Y, valamint a BMW 1-es sorozat - derült ki az SMMT összesítéséből.

-Hirdetés -