Ilyen, amikor egy kínai terepjáró amerikainak néz ki!

A BYD Shark 6 plug-in hibrid pickup világszerte egyre népszerűbb, bár az amerikai piacon valószínűleg sosem fog megjelenni, és egyelőre sajnos nálunk sem forgalmazzák. Az ausztrál Hamer 4×4 vállalkozás segítségével azonban az alapverzióban kissé Ford F-150 hangulatú jármű, a komoly terepezéshez szükséges kiegészítőket kapott.



Áttervezett acél első lökhárító javítja a terepszöget, valamint szúrófényeket építettek bele. Emellett élénkpiros vonószemek, piros haspáncél és LED-kiegészítő lámpák is szerepelnek a felszereltségi listán.



Hatalmas terepgumik, új acél oldalfellépők és különféle cuccok szállításához optimalizál hátsó kiegészítők is rendelhetőek a pickuphoz, emellett egyedi acél hátsó lökhárítót valamint egy nagy teljesítményű csörlőt is kapott, amely az átalakított első lökhárítóra szerelhető fel.

