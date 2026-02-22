vasárnap, február 22, 2026
  • Benzin: 565 Ft
  • Dízel: 575 Ft -
KezdőlapIlyen, amikor egy kínai terepjáró amerikainak néz ki!

Ilyen, amikor egy kínai terepjáró amerikainak néz ki!

Juhász Ági
0
kevesebb mint 1 perc

A Shark 6 az ausztrál csomag adta keményebb külsővel már sokkal jobban illeszkedik a nyugati terepjáró-kultúrához.

A BYD Shark 6 plug-in hibrid pickup világszerte egyre népszerűbb, bár az amerikai piacon valószínűleg sosem fog megjelenni, és egyelőre sajnos nálunk sem forgalmazzák. Az ausztrál Hamer 4×4 vállalkozás segítségével azonban az alapverzióban kissé Ford F-150 hangulatú jármű, a komoly terepezéshez szükséges kiegészítőket kapott.

-Hirdetés -
-Hirdetés -

Áttervezett acél első lökhárító javítja a terepszöget, valamint szúrófényeket építettek bele. Emellett élénkpiros vonószemek, piros haspáncél és LED-kiegészítő lámpák is szerepelnek a felszereltségi listán.

-Hirdetés -

Hatalmas terepgumik, új acél oldalfellépők és  különféle cuccok szállításához optimalizál hátsó kiegészítők is rendelhetőek a pickuphoz, emellett egyedi acél hátsó lökhárítót valamint egy nagy teljesítményű csörlőt is kapott, amely az átalakított első lökhárítóra szerelhető fel.

-Hirdetés -

Ez is érdekelhet

Friss hírek

OLDALAINK

Racingline.hu
 Rallycafe.hu
 P1race.hu

KÖVESS MINKET

© TRP Media Holding Kft. - Autonavigator.hu