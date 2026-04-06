Gasztrotérkép a Minitől, nem csak miniseknek

Az áprilistól szeptemberig tartó Dunakanyar Gasztrokaland program célja, hogy a térség gasztronómiai kínálatát egy közös élményplatformon tegye az eddigeknél is vonzóbbá. A VisitUS szakmai vezetésével, a MINI támogatásával megvalósuló kezdeményezés egyik legfontosabb eleme az ötezer példányban megjelenő, stilizált gasztrotérkép, amelyen 24 kiváló értékelésű vendéglátóhelyre hívja fel a figyelmet. A térképen szereplő vendéglátóhelyek között nemzetközi minősítéssel vagy ajánlással rendelkező egységek is megtalálhatók, így a kezdeményezés egyszerre szól a minőségi élményeket kereső látogatóknak és a szakmai közönségnek.

A program piaci alapú együttműködésre épül: a térség szereplői közösen formálják a Dunakanyar turisztikai kínálatát, miközben a kampány különböző célcsoportokat szólít meg a családoktól a fiatalokon át egészen a gasztronómiai szakma képviselőiig. A résztvevő éttermek és vendéglátóhelyek a MINI-vel közösen élményalapú aktivitásokkal várják a látogatókat, amelyek közül kiemelkedik a pecsétgyűjtő játék. Azok, akik legalább három különböző helyszínen MINI pecséteket gyűjtenek, exkluzív MINI ajándékokban részesülhetnek a partnereknél.

„Budapestről egy órán belül elérhető egy fantasztikus világ: hangulatos helyek, különleges történetek, minőségi éttermek. A Dunakanyar Gasztrokaland térképe pedig nemcsak helyeket mutat meg, hanem ötleteket ad, hogy spontán is beüljünk az autóba, és élményeket gyűjtsünk. Egy jó ebéd, egy különleges vacsora, egy kávé egy szép helyen – ezekből az apró döntésekből születnek az emlékezetes pillanatok. És ebben az autózás élménye is benne van” – hangsúlyozta Németh Balázs, a MINI márkavezetője. Az eseményen, ki is lehetett próbálni az elektromos MINI Cooper SE, JCW E és Countryman SE ALL4, valamint a benzines Cooper S 5-ajtós modelleket.