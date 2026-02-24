Gondoltad volna, hogy ezek most Európa legkelendőbb villanyautói?

Mindent egybevetve 185 029 villanyautót értékesítettek Európában 2026 januárjában, vagyis 13,7 százalékkal többet, mint a múlt esztendő azonos időszakában – derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. A lista élén magabiztos előnnyel a Škoda Elroq végzett (8 426 db), több mint ezer példánnyal megelőzve a Renault 5 E-Tech ferdehátút (7 149 db). Statisztikailag a csehek villanyautója 1243,9 százalékos növekedést produkált a múlt esztendő első hónapjához képest, azonban akkor csupán 627-et vettek nyilvántartásba, mivel még sok országban nem is lehetett kapni a modellt.
Harmadikként a Tesla Model Y következik, amely a múlt évi gyatra kezdésen valamelyest javítani tudott, de csak 13,8 százalékkal. Mindenesetre még így is befért az előtte lévő két típussal együtt az európai újautó-piac 50 legkelendőbb típusa közé -ez a soron következő modellekről már nem mondható el.
A negyediktől a hatodik helyig a Volkswagen kibérelte magának a listát, sorrendben az ID.3, ID.4, illetve ID.7 típusokkal. Előbbi tartani tudta a múlt januári számot (2-vel kevesebbet vettek nyilvántartásba, mint akkor), ellenben utóbbi kettőből jelentősen kevesebb fogyott. A hetedik helyen ugyancsak egy VW konszernes autó a Škoda Enyaq képében, majd a top 10-et a BMW iX1, a Mercedes-Benz CLA (EQ) és a Kia EV3 teszi teljessé. Előző év januárjában az Év Autójának is megválasztott Mercedesből mindössze 99 került nyilvántartásba, ezért szerepel a neve mellett 3 754,5 százalékos növekedés – gyakorlatilag ebben az esetben is az a helyzet, mint az Elroqnál.
|Típus
|Eladott példányszám (2026. 01.) (db)
|változás 2025 januárjához képest (%)
|1.
|Škoda Elroq
|8 426
|+1243,9
|2.
|Renault 5 E-Tech
|7 149
|+70,4
|3.
|Tesla Model Y
|6 601
|+13,8
|4.
|VW ID.3
|5 417
|-0,0
|5.
|VW ID.4
|4 829
|-32,1
|6.
|VW ID.7
|4 663
|-20,6
|7.
|Skoda Enyaq
|4 482
|-19,7
|8.
|BMW iX1
|4 182
|+9,9
|9.
|Mercedes-Benz CLA
|3 816
|+3754,5
|10.
|Kia EV3
|3 548
|-39,1
Konszern szinten tehát egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen a Volkswagen piacvezető szerepe. Márkákra lebontva is a wolfsburgiak elsősége rajzolódik ki, ezt követően jön a Renault, illetve a dobogó alsó fokán a Škoda. A top 10-ben feltűnik továbbá sorrendben a BMW, az Audi, a Kia, a Mercedes, a BYD, a Peugeot, valamint a Tesla.