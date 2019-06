Hétüléses autót vennél 5 millió alatt? Ezeket nézd 3 gyerekkel!

Júliusban, azaz jövő hét elején startol a legalább 7 üléses autók 2,5 millió forintos ártámogatása

A piac legolcsóbb hétüléses modellje a Dacia Lodgy, alapverziója az ártámogatással 1,8 millió forint alatt megkapható, 2 millióért már klímás, józan felszereltségűt kapnak belőle a nagycsaládosok

Az állami támogatás mellé jelentős forgalmazói kedvezmény is jár a Fiat Dobló Panorámához, így 2,4 millió forintért megkapható

Az Opel nem csak árkedvezménnyel gazdag felszereltséggel is vevőket csábít a Combo Life-hoz, 2,78 millióért már elég jót kapni belőle

A Citroën Berlingo és a Peugeot Rifter dizájnból többet ad az Opel féle tesónál, ám drágábbak is

A Volkswagen haszonjármű alapú egyterűje, a Caddy a leginkább teherautós a szegmensből

Nyújtott Fiat 500-ból is van hétüléses, dízelmotorral is 3,5 millióról startol

A piac egyetlen olyan hétülésese a Nissan e-NV200 Evalia, amire a nagycsaládos (2,5 milliós) kedvezmény mellett a villanyautók 1,5 milliósa is igénybe vehető

Picasso már nincs, de a Citroën Grand C4 Spacetourer új nevével is a kompakt egyterű kínálat bajnoka, júliustól 3,7 millióért vihetik korrekt ellátmánnyal a nagycsaládosok

A nevet megtartotta a Grand Scenic esetén a Renault, a korábbi értékekből azonban sokat elengedtek, így hiába a jelentős kedvezmény, nagycsaládos autónak kevéssé ajánlható

Kifelé fut az Opel Zafira, már csak raktárról kapható, az 1,6 literes dízellel 4,5 millió forinttól

Miután a Ford C-MAX már kifutott, a Ford legolcsóbb hétülésese a Tourneo Connect

Az ötmillió forint alatti hétülésesek közül egyértelműen a Peugeot 5008 a legvagányabb, az egyetlen SUV

Az idei év autópiaci bombája egyértelműen a nagycsaládosok februárban bejelentett autóvásárlási támogatása, ami július 1-jén indul. A kedvezményt a legalább 3, családi pótlékra jogosult gyereket nevelő családok igényelhetik, már amennyiben legalább az egyik szülőnek van B-kategóriás jogosítványa, köztartozásuk pedig nincs a szülőknek. A 2,5 millió forintos támogatással megvásárolható autókon 3 évig elidegenítési tilalom lesz, s erre az időre a "Családbarát Magyarország" matricát is el kell majd helyezni rajtuk - még az átadás előtt.Az Autovista Magyarország Kft (ismertebb nevén Eurotax) összesítése szerint hazánkban összesen 70 modell, 1286 variánssal érintett. Mivel nincs árbeli korlátozás, az összes 7-9 üléses személyautó. Mivel a támogatás feltétele, hogy legfeljebb a vételár 50 százalékát teheti ki, legalább 5 millió forintos autót kell vásárolni ahhoz, hogy a teljes kedvezményt igénybe vehessük, s az így 2,5 millió forintért lesz megkapható. Egyáltalán létezik ilyen, mely hétüléses autókat vehetjük meg 2-3 millió forintért, mi fér bele 5 millióig? Mutatjuk!Aki olvas minket, vagy bármilyen egyéb autóslapot, bizonyára álmából felébresztve is tudja, hogy a piac legolcsóbb hétüléses modellje a Dacia Lodgy, amit nemrégiben direkt ki is próbáltunk alapmotorjával , tömören a lényeg: meg szabad venni azt is. De van belőle immár turbós benzines is, meg persze továbbra is létezik 1.5 dCi turbódízellel is. Ha valaki ki szeretné használni a 2,5 millió forintos állami támogatást, akkor bizony a gázolajost kell választania, azt is minden extrával, a többiből ugyanis nincs 5 millió forintot elérő árú verzió, a legolcsóbb hétüléses Lodgy pedig 1 764 500 forinttól vihető haza a támogatással, 2 millióért pedig már klímás is vihető.Már a legolcsóbb autók között is jól látható, hogy a forgalmazók komoly versenybe kezdtek a hétüléses modellek vevőiért, s ezekkel együttesen a vételár több mint felét kitevő kedvezménnyé hízhat az állami támogatás. Így van ez például a Fiat Dobló Panorama esetén, ami listaáron 5,83 millió forintról startolna, ám most a klímás, kihangosítós, tolatóradaros verzió kerül 4,799 millió forintba kerül a 120 lóerős 1.4 T-JET motorral, s ennek a felét ugyebár átvállalja (a kritériumoknak megfelelő családoknál...) az állam.Az Auto Best díjjal kitüntetett Citroën Berlingo Peugeot Rifter trió ára mellett kidolgozási minőségével és azzal is rálicitál a Fiat Doblóra, hogy kétféle hosszal is választható hétülésesként. Igaz, esetükben az alapmotor nem 120 lóerős és négyhengeres, hanem csak 1,2 literes, három hengerrel és 110 lóerővel. A trió legolcsóbbja az Opel Combo, amiből már a klímás, kétoldali tolóajtós Enjoy szint is megkapható 2,78 millió forintért. A Berligo 2,9, a Peugeot Rifter 3,185 millió forintról startol. Hamarosan újabb "tesóval" bővül a család, hiszen Toyota ProAce City néven is érkezik - egyelőre ismeretlen áron - ez a modell.Alapigazság, hogy az olcsó egyterű - a Dacia Lodgy kivételével - haszonjármű alapú. Így van ez a Volkswagennél, s bár a Caddy masszívságával sokat bizonyított már, szerkezete, hátul laprugós futóműve - csatolt lengőkaros - vetélytársaival szemben teherautósabbá teszi. Ugyanakkor a 3,349 millió forintos verzió már egy elég korrekt, 130 lóerős 1.4 TSI motort kap és sok egyéb mellett légkondicionálót is.A hétülésesek között olcsó, a Doblóhoz mérten nyilván jelentős felárat mutató a divatos Fiat 500 nyújtott egyterű változata, az L Wagon. Itt ráadásul a családi kedvezménnyel 3 499 000 forintos árért már 120 lóerős 1.6 Mjet motort kapunk, s a 7 ülésen túl még kétzónás automata klíma, 5 colos érintőképernyővel szerelt rádió, tempomat, 6 légzsák és első-hátsó elektromos ablak, valamint 16 colos alufelni is jár.A Nissan hétüléses kisbusza kétféle motorral, a Renault-Nissan jól ismert 1.5 dCi-jével és elektromos hajtással kapható meg. Utóbbi még úgy is a gázolajoshoz mérten több mint kétszeres áron, hogy esetében az importőri kedvezményt és a 2,5 millió forintos nagycsaládos autóvásárlási támogatást még 1,5 millió forintos villanyautó-vásárlási, szintén állami támogatás is kiegészíti, amivel már 42,2 százalékkal listaára alatt vihető, amivel például megközelíti a "hármasikrek" közel 50 százalékos összesített ármérséklését.Miután a Picasso nevet már nem használja a Citroën, amíg még fut, Grand C4 Spacetourer névre hallgat a második generációs Grand C4 Picasso , ami ma a legolcsóbb, egyben az egyik utolsó hátul három teljes értékű üléses kompakt egyterű. 3,7 milliós nagycsaládos ára sok egyéb mellett már érintőképernyős, kihangosítós hifit és kétzónás automata légkondicionálót is tartalmazA Renault a jelenlegi, negyedik generációs Scenic esetén már felhagyott a klasszikus egyterű-építéssel, inkább crossoveresítette a korábbi generációkkal a praktikusságot kimaxoló szériát. Továbbra is van Grand Scenic , papíron 7 üléssel, valójában már a második sorban középen is igen korlátozott ülőhellyel, ráadásul a C4 Spacetourernél jóval drágábban mérik, igaz, alapmotorja 3 helyett négyhengeres. Zafira valójában már kifutott, hiszen hamarosan befut a nevét továbbvivő Zafira Life , addig pedig még raktárról kapható a Zafira Tourerként megismert hétüléses egyterű, ami természetesen sosem volt még ilyen olcsó. Legalábbis ahhoz mérten, hogy a 7 millió forintos listaárú, a nagycsaládosok részére 4,5 milliós alapverzió az 1,6 literes, 136 lóerős dízelt jelenti, sok más mellett érintőképernyős szórakoztatórendszerrel, automata klímával.Miután a Grand C-MAX már nem is szerepel a Ford kínálatában, az egyterűre vágyóknak a Ford is egy haszonjármű alapú modellt, a Tourneo Connect szériát kínálja legolcsóbban. Ebből is van nyújtott (Grand) változat és hétüléses verzió is, az alapmotor a többszörös Év Motorja - abszolút győztes - 1.0 EcoBoost, a legolcsóbb hétüléses a forgalmazói kedvezménnyel 7 058 230 Ft az Eurotax adatai szerint, ami az állami támogatással 4 558 230 forintos vételárat jelent.A Peugeot úgy ült fel a SUV hullámra - mert az 5008-ast annak nevezik -, hogy közben nem engedtek az egyterűs, praktikus jegyekből. Így bár a konszernen belüli konkurens Citroën Grand C4 Spacetourerhez mérten több mint 1 millió forintos felára van a frissebb és divatosabb 5008-asnak, ez is egy abszolút ajánlható modell, hiszen ugyancsak három független ülést kínál második üléssorában is. Az alapmotor itt is az 1,2 literes PureTech benzines.A fenti 13 modell mellett még temérdek, további több mint 50 széria lesz elérhető július 1-től a nagycsaládosok számára 2,5 millió forintos támogatással. Az összes olyan személyautó, amiből van 7-9 üléses kivitel. Mostani információink szerint a fentiek férnek bele támogatott árukkal az 5 millió forintos keretbe, de néhány további modell esetén is előfordulhat ez, ha például a központi kedvezményt, akár kereskedői szinten megtoldják. Érdemes megnézni például a szalonauto.hu oldalt ( itt a link közvetlenül a 7-9 üléses modellekhez ), ahová jellemzően akciós áraikkal töltik fel autóikat kereskedők. A jelenlegi információk szerint még 9 üléses Ford Transit Custom is akad alig több mint 5 millió forintért. Ha van még egy millió forint a "zsebben", akár BMW 2-es Gran Tourer Skoda Kodiaq vagy Volkswagen Touran is nézhető, ezek ugyanis 6 millió forintos keretig nyújtóznak - támogatott - alapárukkal.