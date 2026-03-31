Hivatalos: ekkor érkezik a Cupra vadiúj autója! Mutatjuk a premier pontos dátumát!

Az elmúlt időszakban rendszeresen csepegtetett információkat a Cupra a Raval kapcsán, viszont a világpremierrel kapcsolatban egyelőre annyi volt biztos, hogy valamikor tavasszal fog megtörténni. Ezt most konkretizálta a spanyol márka, hiszen bejelentették, április 9-én, magyar idő szerint reggel 9:30-kor leplezik le az újdonságot.

A közleményhez egy rövid videót is csatoltak. Ezen ugyan sötétben látható az autó, viszont jelen esetben pont ez az árulkodó. Elöl - a Tavascanhoz hasonlóan - világító embléma látható, emellett visszaköszön a jellegzetes nappali menetfény grafika is, de a "hűtőmaszk" környékén is találni némi megvilágítást. Ami a hátsó traktust illeti, kevesebb a meglepetés, mivel a "fényhíd" - amely az emblémát is magába foglalja - kisebb-nagyobb változtatásokkal mára minden Cupra modellen azonos, másrészt a gyártó korábban nyilvánosságra hozott felvételein is egyértelműen kivehető volt - ezek ide kattintva érhetőek el.

