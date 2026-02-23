Ijedtében a szalagkorlátba rántotta az autót, íme az esetről készült videó!

Ezúttal nem jelölte meg az MKIF, pontosan mely hazai gyorsforgalmi szakaszon történt az ütközés, ám az ügy szempontjából lényegtelen is. A felvételen jól kivehető, amint a középső sávban érkezik egy autós, míg a másik a külsőből, a gyorsítóból igyekezett rögtön a középsőbe sorolni. Előbbi vélhetően hirtelen eszmélt rá, mellette érkezik egy másik autó, ezért a szalagkorlát irányába rántotta a kormányt, amelynek hatására a gépkocsi orral nekicsapódott a terelőnek, majd onnan lepattanva a leállósáv felőli korlátnak is nekikoccant. A balesetben részt vevő másik autós nem a legjobban reagálta le a történteket. Először szinte állóra fékezte autóját a háromsávos gyorsforgalmi szakasz középső (!) sávjában, majd mintha mi sem történt volna: elhajtott. Az MKIF az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet a megfelelő oldaltávolság megválasztására, a holttér rendszeres ellenőrzésére, valamint az időben történő irányjelzésre. A teljes videó ide kattintva nézhető meg.

