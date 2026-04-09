Ilyen is rég volt! Csökken mindkét üzemanyag ára!

Mostanra egészen komoly differencia alakult ki az üzemanyagok védett és piaci ára között. Csütörtök délelőtt egy liter 95-ös benzinért átlagosan 702 forintot kell fizetni, míg a gázolaj 812 forint körül mozog - derül ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. Az olló pénteken jó eséllyel valamelyest zárulhat, hiszen a portál értesülései szerint előbbi nagykereskedelmi ára bruttó 6, utóbbié bruttó 3 forinttal csökken. Mindez viszont csak azokat érinti, akik nem magyar rendszámos gépkocsiba tankolnak, hiszen nekik továbbra is 595 forintba kerül egy liter 95-ös benzin, a gázolaj rögzített ára pedig változatlanul 615 forint.

-Hirdetés -