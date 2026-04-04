Ilyen villany-Mustang még nem volt!

A Ford a Mustang Mach-E GT új California Special limitált kiadással bővíti kínálatát, amely egyértelműen a márka örökségéből merít inspirációt. A California Special elnevezés nem újdonság a Ford történetében. Már a klasszikus, belső égésű Mustangok esetében is egyedi megjelenést és különleges hangulatot jelentett. Most ezt az életérzést ültetik át a tisztán elektromos korszakba.

Az új kivitel elsősorban vizuális és hangulati frissítés, amely a Mach-E GT sportos karakterét hangsúlyozza tovább. A karosszérián megjelenő egyedi díszítőelemek, a kontrasztos színek és a finoman visszafogott, mégis karakteres részletek mind azt a célt szolgálják, hogy a modell kitűnjön a kínálatból. A California Special sajátos kék árnyalatú betéteket és egyedi grafikákat kap, amelyek a klasszikus amerikai Mustang-hagyományokra utalnak. Az utastérben szintén megjelenik ez a tematikus megközelítés. A kontrasztos varrások, az egyedi feliratok és a különleges anyaghasználat egyértelműen a limitált széria sajátjai. A Ford ezzel nem csupán egy új felszereltségi szintet hozott létre, hanem egy jól felismerhető hangulatcsomagot, amely az elektromos Mustang karakterét erősíti.

A műszaki alapok változatlanok maradnak, így a GT verzióra jellemző teljesítmény és összkerékhajtás továbbra is adott. A hangsúly itt nem a teljesítmény növelésén, hanem az élmény finomhangolásán van. A California Special inkább egy stílusnyilatkozat, mintsem technikai frissítés. A Ford Motor Company ezzel a lépéssel egyértelműen azt jelzi, hogy az elektromos modelljeinél is fontos szerepet kap a múltból merített karakter. A Mustang név nem csupán teljesítményt jelent, hanem egy olyan vizuális és érzelmi világot, amely a villanyautók korszakában is értelmezhető marad. A Mach-E GT California Special ennek az átmenetnek az egyik leglátványosabb példája.