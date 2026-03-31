Íme a konkrét számok! Emiatt történik jelenleg a legtöbb közúti baleset Magyarországon!

Az elmúlt évekhez mérve kevesebb közúti baleset történt 2026 első két hónapjában - derült ki a Police.hu-n közzétett friss statisztikákból. Február végéig 1619 személyisérüléses incidens történt, vagyis 7,8 százalékkal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Az aktuális évtizedben példa nélküli ez a szám, hiszen eddig minden esztendőben eddigre már átlépte az 1700-at az ilyen balesetek száma, sőt, 2024-ben kis híján az 1900-at is meghaladta.

Ebből 41 volt halálos kimenetelű, vagyis 42,3 százalékkal csökkent a végzetes balesetek száma 2025 azonos időszakához mérten. Nem meglepő módon, ez is az elmúlt évek legjobb statisztikája, ugyanakkor azt fontos megjegyezni, hogy a rendőrség összevetésében nem szerepel a 2020-as esztendő, hiszen az akkori lezárások miatt jóval kevesebben voltak az utakon, így balesetből is kevesebb történt - persze, mindez nem feltétlenül igaz az év első két hónapjára, mert az első kijárási tilalmat csak március közepén rendelték el.

Bár az adatok javultak valamelyest, még mindig ugyanazokra az okokra vezethető vissza a legtöbb személyisérüléses baleset. A helyszínelők a fent említett 1619 esetből 515-ben (32%) az elsőbbségadás elmulasztását hozták ki elsődleges okként, 510-ben (31%) pedig a gyorshajtás miatt történt baj. 274 baleset (17%) után mondta azt a hatóság, hogy a kanyarodás volt a fő ok, a további incidenseknél pedig a gyalogos hibát (5%), az előzést (4%), és valamilyen más, egyéb okot (11%) írtak be a jelentésbe.