Íme a lista: ezek voltak Európa legkelendőbb autói februárban!

1,9 százalékos növekedést produkált múlt évhez képest februárban az európai újautó-piac, vagyis összesen 981 465 személygépkocsit vettek nyilvántartásba - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. A növekedés ellenére a top 10-ben alig akad olyan típus, amely növelni tudta volna az eladásait 2025-höz képest. A január után a februárt is behúzó Renault Clio közel 12 százalékos mínuszban zárt, de a 15 802 darab regisztrált autó így is elég volt a győzelemhez. A második helyen a Toyota Yaris Cross futott be, amely éppen azon kivételek közé tartozik, amelyek növelni tudták az eladásaikat (+3,6%). A dobogó alsó fokára a VW T-Roc fért oda.
Bár a VW Golf közel 12 százalékos visszaesést produkált, mégis ott van a 4. helyen, a Dacia Sandero pedig úgy végzett ötödikként, hogy 2025 februárjához képest 33,6 százalékos mínuszban zárt. A top 10 hátralevő részében kizárólag a Fiat Pandából (nem összekeverendő a 36. helyen végző Grande Pandával) regisztráltak többet, de mindössze 4,7 százalékkal.
|Típus
|Eladott példányszám (2026. 02.) (db)
|változás 2025 februárjához képest (%)
|1.
|Renault Clio
|15 802
|-11,8
|2.
|Toyota Yaris Cross
|14 506
|+3,6
|3.
|Volkswagen T-Roc
|14 436
|-5,7
|4.
|Volkswagen Golf
|14 226
|-11,7
|5.
|Dacia Sandero
|14 042
|-33,6
|6.
|Volkswagen Tiguan
|13 760
|-10,9
|7.
|Citroën C3
|13 625
|-26,2
|8.
|Fiat Panda
|13 591
|+4,7
|9.
|Peugeot 208
|13 408
|-15,6
|10.
|Peugeot 2008
|12 744
|-10,0