Íme a lista: ezek voltak Európa legkelendőbb autói februárban!

1,9 százalékos növekedést produkált múlt évhez képest februárban az európai újautó-piac, vagyis összesen 981 465 személygépkocsit vettek nyilvántartásba - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. A növekedés ellenére a top 10-ben alig akad olyan típus, amely növelni tudta volna az eladásait 2025-höz képest. A január után a februárt is behúzó Renault Clio közel 12 százalékos mínuszban zárt, de a 15 802 darab regisztrált autó így is elég volt a győzelemhez. A második helyen a Toyota Yaris Cross futott be, amely éppen azon kivételek közé tartozik, amelyek növelni tudták az eladásaikat (+3,6%). A dobogó alsó fokára a VW T-Roc fért oda.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Bár a VW Golf közel 12 százalékos visszaesést produkált, mégis ott van a 4. helyen, a Dacia Sandero pedig úgy végzett ötödikként, hogy 2025 februárjához képest 33,6 százalékos mínuszban zárt. A top 10 hátralevő részében kizárólag a Fiat Pandából (nem összekeverendő a 36. helyen végző Grande Pandával) regisztráltak többet, de mindössze 4,7 százalékkal.

Típus Eladott példányszám (2026. 02.) (db) változás 2025 februárjához képest (%) 1. Renault Clio 15 802 -11,8 2. Toyota Yaris Cross 14 506 +3,6 3. Volkswagen T-Roc 14 436 -5,7 4. Volkswagen Golf 14 226 -11,7 5. Dacia Sandero 14 042 -33,6 6. Volkswagen Tiguan 13 760 -10,9 7. Citroën C3 13 625 -26,2 8. Fiat Panda 13 591 +4,7 9. Peugeot 208 13 408 -15,6 10. Peugeot 2008 12 744 -10,0