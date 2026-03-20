Íme az első fotók: ilyen az MG hétüléses SUV-jának utastere!

Bő egy hete mutatta be az MG az S9 hétüléses SUV-ot, amely konnektoros hibrid hajtáslánccal lesz kapható, legalábbis Nagy-Britanniában. A premierkor nem sokat árult el a márka az újdonságról, azonban a frissen kiadott közleményben már több információról rántották le a leplet.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Az MGS9 PHEV valamivel erősebb hajtásláncot kap, mint a már jelenleg is kapható konnektoros hibrid HS, ugyanis az újdonság 295 lóerőt kínál (kisebb "testvére" 272-t), amihez 390 newtonméter nyomaték társul. Ahogyan azt már a bejelentéskor is elárulták, az S9 orrában 1,5 literes, négyhengeres benzinmotor található, a 24,7 kilowattórás akkumulátor pedig a márka állítása szerint 100 kilométerre elegendő villanyos hatótávot tud. Egyelőre a kombinált értéket nem árulta el a gyártó.

-Hirdetés -

Kiderült, hogy az újdonság Comfort és Premium felszereltséggel lesz elérhető a szigetországban. Előbbi 15,6 millió forintnak megfelelő összegről indul, míg a csúcsmodell 16,9 millió forinttal egyenlő fontért vihető majd haza. Azt egyelőre nem tudni, hogy hazánkban kapható lesz-e a hétüléses MG, ha pedig igen, akkor mikortól, és mennyiért.