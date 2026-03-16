Itt az újabb drágulás: kedden ennyivel emelik az üzemanyagok nagykereskedelmi árait!

Továbbra sem akar csökkenni a Brent olaj hordónkénti ára, az elmúlt napokban többnyire 100 dollár körül alakult az árfolyam - viszonyításképpen az újabb közel-keleti konfliktus kirobbanása előtt 70 dollár körül mozgott az értéke. A helyzeten az sem segít, hogy a forint amerikai dollárhoz viszonyított értéke a háború kitörése óta nem járt tartósan 330 forint alatt. Éppen ezért nem meglepő, hogy kedden további drágulással kell számolni az üzemanyagárak nagykereskedelmi árát illetően. A benzin bruttó 9, míg a gázolaj 5 forinttal kerül majd többe a kutaknak - tudatta a Holtankoljak.hu. A portál kiemelte, tudomása szerint sok töltőállomáson mennyiségi korlátozást vezettek be a, ugyanakkor nem tudni, a védett áras rendszer mikor kezdi komolyabban veszélyeztetni az üzemanyag ellátást - írták bejegyzésükben.

Forgalmi felmutatásával a magyar rendszámos autókba a 95-ös benzin továbbra is 595, a gázolaj pedig 615 forintért tankolható. Ezzel szemben a piaci ára előbbinek 634 forint, míg utóbbié 693 forint. Ezek az értékek nőhetnek kedden, amennyiben a töltőállomások érvényesítik a kiskereskedelemben a módosításokat, úgy a 95-ös benzin piaci ára 643 forintra emelkedhet, a gázolajé pedig 698 forintra.