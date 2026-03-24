Két új modellel köszönti a tavaszt a BYD, mindkettő csábító árcédulát villantott

Először az Atto 3 frissítéssel kezdeném, hiszen a konnektoros hibrid Atto 2 menetpróbáját már olvashattad, aki viszont lemaradt, ide kattintva pótolhatja. Szóval az Atto 3-as a lemezek alatt jelentősen megváltozott, de persze egy ráncfelvarrás nem az igazi, ha nincs módosítás az autó külsején. Természetesen az Atto 3-hoz is hozzányúltak picit, de a változásoktól nem változott a karaktere. Divatos SUV maradt, új lökhárítókkal, felnikkel, és átrajzolt oldalsó díszekkel, illetve új hátsó lámpákkal és látványosabb légterelővel.

Maradtak a méretek

A BYD Atto 3 EVO külső méretei megegyeznek a kifutó Atto 3-aséval (hossz: 4455 mm,

szélesség: 1875 mm, magasság 1615 mm), ahogy a tengelytáv is maradt 2720 mm, viszont a csomagtartó alapmérete 50 literrel nagyobb a korábbinál. Tehár 490 literes tér ami, a hátsó üléstámlák ledöntésével 1360 literig bővíthető. Fontos újdonság a 101

literes első csomagtartó (frunk) megjelenése.

Utastér

Bent a sebességváltó kapcsolója a középkonzolról a kormányoszlopra költözött. A vezető előtti, 8.8 col képátlójú kijelző új, az utastéri anyagok továbbra is kellemes tapintásúak, minőségérzetük kiváló és a felszereltségi lista olyan elemekkel bővült, amelyek inkább csak a magasabb kategóriákra jellemzők. Ilyen például a head-up kijelző és a hátsó ülésfűtés is.

A lemezek alatt

A korábbi modell kizárólag elsőkerék-hajtással készült, az EVO azonban hátsókerék-hajtással, vagy összkerékhajtással választható, miközben a korábbi négylengőkaros hátsó

felfüggesztést, oldalankénti ötkaros váltotta le mindkét változatban. Ez bizony menet közben is érezhető, jobb az úttartás, pontosabb a kormányzás, valamint a rugózás is közeledett az európai ízléshez.

A kínálat egyszerű felépítésű, kétféle AttoO 3 EVO választható. Mindkettőhöz egyféle akkumulátor társítható, de az a korábbinál nagyobb, 74.8 kWh-s kapacitással és 220 kW-os gyorstöltő teljesítménnyel. Így mindkét változata akár 25 perc alatt 10-ről 80%-ra tölthető. A hátsókerék-hajtású Design modelleket egyetlen, 313 lóerős és 380 Nm forgatónyomaték leadására képes villanymotor mozgatja. Ez a változat is 5,5 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/h-ra, miközben a WLTP szerinti hatótávolsága eléri az 510 kilométert.

Az összkerékhajtású Excellence-ben elöl is dolgozik egy villanymotor. Így az összteljesítmény 449 lóerő, a nyomatéka pedig maximum 560 Nm. Ennek a százas sprintje 3,9 másodperc, hatótávolsága pedig 470 km. Az Atto 3 EVO mindkét változata vontatási jellemzőivel is konkurensei fölé magasodik: 1500 kg tömegű fékezett utánfutó vontatására alkalmasak, emellett külső eszközök működtetésére képes V2L rendszerrel is rendelkeznek, amelynek csúcsteljesítménye több mint 3 kW.

Árak

Biztonsági felszereltsége is gazdag, mindent megkap, ami manapság ebben a kategóriában elérhető. Az autóra 6 év gyártói garancia érvényes, míg az akkumulátorra 8 év vagy 250 000 kilométeres garancia vonatkozik (legalább 70%-os kapacitás megőrzésével). A Design alapváltozat ára 14 820 000 forintról indul, ami a még mindig elérhető állami cégautó támogatással 10 820 000 forintra csökken. A magasabb felszereltségű, összkerekes változat alapára 15 590 000 forint, ami állami támogatással 11 590 000 forintra csökken. Extraként pedig lényegébe n a szín választható 310 000 forintért.

ATTO 2 DM-i

A PHEV Atto 2-est most csak röviden fussuk át újra. Az eddig csak villanyhajtással kapható modell orrába bekerült egy másfél literes, szívó benzinmotor az elektromos mellé. Kétféle teljesítményszinttel, illetve akkumulátor kapacitással kérhető az új modell. A kisebbik 7,8 kilowattórás és 166 lóerő rendszerteljesítményű. Ez 40 kilométert tud tisztán villanyhajtással megtenni, a teljes hatótávolsága pedig 930 km. Az erősebb változat 212 lóerős és 18 kilowattórás az akkupakkja, amivel akár 90 km is lehet a villanyos hatótáv, a teljes pedig 1000 km.

Az Atto 2 DM-i másik nagy ütőkártyája azonban az ára. Az alapváltozat már 9 990 000 forinttól vihető, de a nagyobb akkumulátorral sem drágább az indulóár 11 199 000 forintnál.