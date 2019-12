Kétmilliárd forintot fizettek Schumacher 2002-es Ferrarijáért

Te mennyit adnál érte?

Az F1 történetének egyik legunalmasabb szezonja volt a 2002-es, habár a Ferrari-rajongók talán nem bánták ezt annyira. A 17 futamból 15-öt nyertek a vörös versenyautók, amelyeket Michael Schumacher és Rubens Barrichello vezetett. Közülük az egyiket nemrég egy árverésen értékesítették Abu Dzabiban.Az aukción a 219-es kasztnit vihették el a kalapács leütése után, hajszál híján kétmilliárd forintnyi egészen pontosan 6 643 750 dollárért. A 219-es kasztnival Schumacher megnyerte a Francia Nagydíjat, az Osztrák Nagydíjat és San Marino Nagydíját. Ráadásul már a szezon 11. futamán, a Francia Nagydíjon bebiztosította az ötödik világbajnoki címét.Azonban a 219-es autót először Barrichello vezette a szezon előtti teszten Spanyolországban, majd élesben április közepén San Marinóban debütált az autó. Szintén Barrichellóval a kormánykerék mögött, aki a második helyre kvalifikált a szóban forgó versenyhétvégén. Schumacher a 220-as kasztnival viszont az első helyre, a versenyre mégis megcserélték az autókat és Schumacher átült a 219-esbe, és nyert is vele.A szezon végén egy japán gyűjtőnek adták el az autót, pontosabban az autókat, mert a 219-es és a 220-as is a birtokába került. Később, 2012-ben ismét eladták az autókat, a befolyt összeget pedig jótékonysági célokra adományozták. A mostani árverés után a Ferrari vállalta, hogy felújítja a motort és a sebességváltót is, a költségeket pedig az eladó állja, az új tulajdonosnak pedig Fioranóban adják majd át.