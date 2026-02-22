Kínában hamarosan tiltólistára kerülnek ezek a kormánykerekek!

Kína 2027-től új biztonsági szabványt vezet be, amely gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a jövőben az ott készülő autókban szarvkormány megoldásokat alkalmazzanak. Az ilyen jellegű kormánykerekek jellemző problémája, hogy a törésteszteken előírt vizsgálati pontok egy része fizikailag hiányzik róluk, hiszen nincs felső ívük.



A döntést egyébként baleseti adatok is alátámasztják: a vezetői sérülések közel fele a kormányberendezéshez köthető. A hagyományos, kör alakúak ütközéskor nagy felületen tompítanak, míg a félköríves társaik lehetővé teszik, hogy a test „kicsússzon” mellettük, így növelve a vezető sérülésének esélyét.



Az új szabvány 2027. január 1-jén lép életbe, az érintett modellekhez tartozó gyártók, mint például a Lexus is, várhatóan kapnak majd átállási időt arra, hogy a biztonságosabb, teljesen kör alakú kormánykerékre váltsanak az érintett járművekben. Kérdés, hogy vajon a döntés után Európában is szigorítják-e a szabályozást a kínai mintát követve?

