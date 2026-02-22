vasárnap, február 22, 2026
  • Benzin: 565 Ft
  • Dízel: 575 Ft -
KezdőlapKínában hamarosan tiltólistára kerülnek ezek a kormánykerekek!

Kínában hamarosan tiltólistára kerülnek ezek a kormánykerekek!

Juhász Ági
0
1 perc

Az új szabályozás szerint a gyártóknak változtatniuk kell a kormányok megjelenésén, hogy a vezetők nagyobb biztonságban legyenek.

Kína 2027-től új biztonsági szabványt vezet be, amely gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a jövőben az ott készülő autókban szarvkormány megoldásokat alkalmazzanak. Az ilyen jellegű kormánykerekek jellemző problémája, hogy a törésteszteken előírt vizsgálati pontok egy része fizikailag hiányzik róluk, hiszen nincs felső ívük.

A döntést egyébként baleseti adatok is alátámasztják: a vezetői sérülések közel fele a kormányberendezéshez köthető. A hagyományos, kör alakúak ütközéskor nagy felületen tompítanak, míg a félköríves társaik lehetővé teszik, hogy a test „kicsússzon” mellettük, így növelve a vezető sérülésének esélyét.

-Hirdetés -
-Hirdetés -

 

Az új szabvány 2027. január 1-jén lép életbe, az érintett modellekhez tartozó gyártók, mint például a Lexus is, várhatóan kapnak majd átállási időt arra, hogy a biztonságosabb, teljesen kör alakú kormánykerékre váltsanak az érintett járművekben. Kérdés, hogy vajon a döntés után Európában is szigorítják-e a szabályozást a kínai mintát követve?

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Ez is érdekelhet

Friss hírek

OLDALAINK

Racingline.hu
 Rallycafe.hu
 P1race.hu

KÖVESS MINKET

© TRP Media Holding Kft. - Autonavigator.hu