Kipróbáltuk, milyen az alapmotoros Renault Clio

Alapáron 3 499 000 forintról startol már a Renault Clio is, viszont alapból is egészen csinos és meglepően élénk

Ismerni kell a modellt, hogy felismerjük, ez már az ötödik generáció

Ha ma azt mondjuk egy kisautóra, hogy 65 lóerős, arra szinte mindenki lesajnálóan néz, pedig halkan megjegyzem, a 62 lóerős Lada "ezerkecske" fickósnak számított valaha. 100 lóerő alattit sokan már kisautóból sem nagyon vennének, családi autónak pedig nagyjából elképzelhetetlennek tartják. Én pedig azt mondom, minden esetben ki kell próbálni a szóba jöhető modelleket, ráadásul a szóba jöhető motorokkal. Az új, ötödik generációs, Év Autója döntőbe jutott és a kisautók kategóriájában a Magyarország Autója 2020 díjért is versenyben lévő Renault Clio legfőbb értéke az, hogy 4,05 méteres hosszával, 2,58 méteres tengelytávolságával és főként 391 literes csomagterével családi használatra is alkalmas. A menetpróbán az R.S. Line levett a lábamról, utána az azonos motoros Intenst is imádtam, EDC váltójával szerintem simán megéri a felárat a háromhengeres TCe-hez mérten. De vajon mit tud a szintén háromhengeres, de egyliteres, feltöltő nélküli és 65 lóerős alapverzió? Erre a kérdésre a mostani teszt adott választ.Bevallom, szinte szégyellem magam, hogy nem ezzel a verzióval kezdtük az ismerkedést, ebbe kellene beleüljön mindenki, aki egyáltalán elgondolkozik a Clión, vagy bármilyen kisautó vásárlásán. Ugyanis egészen egyszerűen döbbenet, amit ez az alapgép tud. Kerek egész, elképesztően jó áron. Tudom, a Swift olcsóbban ad erősebb motort, a Swift viszont jóval kisebb, utasterével és csomagterével is, a Clio pedig formájával és minden porcikájával is frissebb.

Tudom, mindenkit a motor érdekel, úgyhogy essünk túl rajta!

A bázisverzió műszerfala is egészen nagyautós a légbeömlőktől végigvezetett, így a belső szélességet hangsúlyozó csíkozással

Kisautókhoz mérten jó helykínálatot, bázisverzióhoz képest teljesen korrekt, kényelmes üléseket kapunk

Feláras tétel a légkondicionáló, de a kihangosítós hifivel pont annyiba kerül, amennyi kedvezmény van a Clióra. Tempomatot alapból kapunk

Ülésdöntés nélkül is bajnok, 391 literes a csomagtér

Az osztott támladöntéssel 1 köbméter feletti teret kapunk, álpadló nélkül lépcsővel

Nem csak a menetfény, a teljes fényszóró LED-es, kifejezetten jó fényerejű - alapáron

Értékelés Pozitív Egész élénk, takarékos motor, a kategóriában tágas utas- és csomagtér, kedvező vételár Negatív Az alapmotor csak bázisfelszereltséggel, korlátozott extrázhatósággal érhető el, magas csomagtérküszöb

Árak Tesztmodell alapára 3 499 000 Ft (2020.03.09.) Tesztautó ára 3 679 000 Ft (2020.03.09.)

Műszaki adatok Hengerűrtartalom: 999 cm3 Teljesítmény: 48 kW (65 LE) 6250 1/min-nél Nyomaték: 95 Nm 3600 1/min-nél Gyorsulás 100 km/h-ra: 17,1 s Végsebesség: 160 km/h Gyári vegyes fogyasztás: 5,3-6,0 l/100km Összes műszaki adat Méretek Hosszúság: 4050 mm Szélesség: 1798 mm Magasság: 1440 mm Saját tömeg: 1137 kg Össztömeg: 1562 kg Tengelytáv: 2583 mm Karosszéria-kivitel: ferdehátú Csomagtér: 391 l Belső szélesség elöl: 1420 mm Belső szélesség hátul: 1400 mm Belmagasság elöl: 880-960 mm Belmagasság hátul: 880 mm Hátsó lábtér 180 cm-es vezető mögött: 200 mm Ülőlap hossza elöl: 500 mm Ülőlap hossza hátul: 420 mm Csomagtér maximális szélessége: 1100 mm Csomagtér szélessége a kerékdobok között: 1100 mm Csomagtér hossza: 660 mm Csomagtér hossza üléshajtással: 1370 mm Raktérnyílás szélessége: 1060 mm Raktérnyílás magassága: 720 mm Motor és váltó Motor: Benzin Motorosztály: Euro6 Hengerűrtartalom: 999 cm3 Hengerek/szelepek száma: 3/12 Sebességváltó: manuális (5 fokozatú) sebességváltó Nyomaték: 95 Nm 3600 1/min-nél Teljesítmény: 48 kW (65 LE) 6250 1/min-nél Menetteljesítmény Végsebesség: 160 km/h Gyorsulás 100 km/h-ra: 17,1 s CO 2 -kibocsátás: 120-136 g/km Gyári vegyes fogyasztás: 5,3-6,0 l/100km Fogyasztás a használónál: 5,9 l/100km

Az 1,0 literes háromhengeres alapmotor nem csak a turbófeltöltőt, a részecskeszűrőt is nélkülözi, így hozza az Euro6-os emissziós normát. 65 lóerős teljesítményét 6250-es, 95 Nm nyomatékát 3600-as percenkénti fordulaton adja le. Háromhengerességéhez mérten egészen egyenletes az alapjárat, igaz, nem is érezni sokat, mert van stop-start is alapáron. Az kissé lassú, de ezzel az autóval amúgy sem versenyezni akarunk. Alapgéphez és a motor teljesítményéhez mérten meglepően jó dinamikát kapunk. A kulcsszó a váltó, aminek az áttételezése rövid, a kapcsolhatósága pedig sokkalta jobb, mint a TCe 100 verzióé volt. A nyomatékos motorral 60-70 km/óránál már simán kapcsolható az ötödik fokozat, 50-nél pedig a negyedik nagyon jó nyomatékrugalmasságot ad. Az autópályás 130 km/óránál már 4200/perc körül forog a főtengely, de ott is van még erő, ez óriási szó!Ami pedig a leginkább meglepő: az 5,3-6,0 l/100 km WLTP átlagfogyasztás teljes mértékben hozható. Higgadt körülmények között nem kunszt 5 liter alá vinni az alap Clio étvágyát, de a teljes teszt átlaga is megállt 5,9 l/100 km-nél, teljesen vegyes, de zömében városi és még autópályás részt is tartalmazó használattal. Ha tehát valaki azt kérdi, meg szabad-e venni az alapmotoros Cliót, azt kell mondjam, gond nélkül, már amennyiben nem akar versenyautót. Persze próbálja ki előtte, mert tudom, hogy a 17,1 másodperces 0-100 km/órás gyorsulási érték ijesztő, ám a valóságban ennél fürgébbnek tűnt. Azon ugye senki nem akar vitatkozni, hogy a 160 km/órás végsebesség is untig elegendő, amikor lassan nem lesz Európában olyan közút, amin 130 km/óránál gyorsabban lehetne menni, azt pedig ez is tudja.Hogy meg lehet-e venni családi autónak is a Cliót? A választ erre már korábban is megadtuk, s az alapmotorral is tartom, hogy gond nélkül. A már az előző generációtól csakis ötajtósként létező kisautó épp annyival lett nagyobb elődjénél és épp annyival nagyobb konkurenseinél, hogy itt négy felnőtt is viszonylag kényelemesen fér el. A 391 literes alapméretű, itt is osztott üléshajtással bővíthető csomagtér a klasszikus kisautók között rekorder, az pedig külön jó pont, hogy bár az alapmotoros Clio csakis a hozzá kizárólagos Life alapverzióval kapható, ez is teljesen vállalható. Meglepően jó az első ülések formázása és tartása, de még a kárpitozásuk sem bántóan egyszerű, persze a drágább verziókban azért jobbat kapunk. Szabályozható a sofőrülés magassága, a kormánykerék pedig ki-be, le-fel tologatható, így tökéletes vezetési pozíciót állíthatunk be. Manuális klímát és Bluetooth-kapcsolatos hifit 200 ezer forintért kapunk a Life-csomaggal, de pont ennyi a Clióhoz élő "használtautó-beszámítási kedvezmény" is, azaz a 3 499 000 forintos alapárért teljesen használható autót kapunk, sok más mellett távirányítós központi zárral, elektromos első ablakokkal, gyalogosfelismerős városi koccanásgátlóval, sávelhagyásra figyelmeztetéssel és nem mellesleg 2019-es "Best in class" Euro NCAP kitüntetéssel az 5 csillagos törésteszt-eredmény mellé.És ami talán a legfontosabb: az összes új Clio LED fényszórós, nagyon jó fényerejű, a 185/65 R15-ös alap abroncsokkal pedig futóműve is az eddig próbáltaknál (is) kényelmesebb. Bevallom, én rajongtam az alap Clióért, ritka az ennyire jól használható alapgép. Persze tudom, vannak alapból is jobban felszerelt kisautók, vannak erősebb bázisverziók is, a Clio alapcsomagja mégis annyira korrekt, hogy egyáltalán nem érezném büntetésnek, kompromisszumosnak céges vagy családi autóként, márpedig ez ma a 3,5 millió forintos árkategóriában nagy szónak számít. Aki tehát manapság kisautót venne, próbálja ki a Cliót, alapverziójával is, ha pedig még egy kicsit nézegetné, alább elérhető facebookos live videónk archivált változata. (Figyelem, nem profi videó, telefonnal vettük fel, a live annak a mikrofonját használja, ezért olyan, amilyen!)